Trump firma 2 medidas migratorias para limitar la ciudadanía por nacimiento y “turismo de parto”

El presidente Donald Trump señaló el jueves que buscará limitar nuevamente el número de personas nacidas en el país que puedan obtener la ciudadanía, una muestra de que, incluso después de que la Corte Suprema rechazó su primer intento por restringir la ciudadanía por nacimiento, no se ha dado por vencido.

El mandatario anunció que firmará dos medidas ejecutivas en materia de inmigración.

Señaló que una de las órdenes limitará la cantidad de personas elegibles a la ciudadanía por nacimiento.

La segunda orden busca frenar lo que describió como “turismo de parto”, aumentando las restricciones para los visitantes que quieren obtener una visa para dar a luz mientras se encuentran en Estados Unidos.

No se dieron a conocer detalles adicionales, pero el presidente afirmó que considera que sus medidas más recientes serían constitucionales.

La Corte Suprema rechazó en junio los esfuerzos previos de Trump por declarar que los niños nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal o de manera temporal no fueran considerados ciudadanos estadounidenses. Además, el máximo tribunal respaldó una concepción más amplia de la ciudadanía por nacimiento.

En el primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que tenía como objetivo poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Las leyes del país permiten actualmente que cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierta automáticamente en ciudadano.

Grupos opositores interpusieron de inmediato una demanda contra el gobierno federal, argumentando que la orden ejecutiva iba en contra de la 14ª Enmienda, la cual convierte en ciudadano a cualquiera que nazca en el país, con excepciones muy limitadas.

Varios tribunales de menor instancia bloquearon la orden ejecutiva y nunca entró en vigor.

La Corte Suprema anuló en junio la orden de Trump en una votación de 6-3. Pero muchos activistas migratorios y analistas legales creen que la votación fue demasiado apretada, pues consideraban que la cuestión jurídica de la ciudadanía por nacimiento era un asunto resuelto desde hacía mucho tiempo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.