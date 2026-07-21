Cumbre de la ASEAN en Manila aborda la guerra en Irán y relaciones con China

Los principales diplomáticos del sureste asiático iniciaron el martes tres días de conversaciones en la capital filipina con una agenda encabezada por sus problemas de seguridad más intimidantes y con el telón de fondo de crisis en desarrollo, lideradas por el resurgimiento de la guerra en Irán y un violento enfrentamiento en el mar al sur de China.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reunieron a puerta cerrada en Manila antes de emitir una declaración conjunta en la que pidieron un cese inmediato de los combates en Oriente Medio y la reapertura total y segura del estrecho de Ormuz.

“Expresamos seria preocupación por la situación en rápida evolución en Oriente Medio, en particular por la reanudación de las hostilidades en las que están involucrados Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, expresaron los cancilleres de la ASEAN.

Los ministros también reafirmaron las obligaciones de los Estados de resolver pacíficamente sus diferencias y respetar la soberanía nacional y la integridad territorial.

El sudeste asiático, una región dinámica de más de 680 millones de personas, depende en gran medida del petróleo y el gas de Oriente Medio y se vio gravemente afectado por las sacudidas globales de suministro y precios provocadas por la guerra en Irán. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. declaró una emergencia energética nacional en marzo para garantizar la disponibilidad de combustible, alimentos y otros bienes básicos y evitar el acaparamiento y la especulación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Manila el martes por la mañana para una reunión anual con sus homólogos de la ASEAN el miércoles, en la que la crisis en Oriente Medio ocupará un lugar destacado en la agenda junto con otros asuntos de seguridad y económicos.

Rubio planea sumarse a las conversaciones de seguridad regional llamadas Foro Regional de la ASEAN, que también incluirán a la Unión Europea, al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Rubio, Wang y Lavrov no han anunciado públicamente ningún plan para reunirse al margen. Si conversan, sería el contacto de más alto nivel entre Estados Unidos y China desde que el presidente Donald Trump voló a Beijing en mayo para conversaciones con el mandatario chino Xi Jinping, centradas en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el comercio y el estatus de Taiwán, entre otros temas.

Los tres asistirán el jueves a un foro final llamado la Cumbre de Asia Oriental, en el que 18 países occidentales y asiáticos, incluidos los 11 miembros de la ASEAN, abordarán preocupaciones geopolíticas, económicas y de seguridad.

Los ministros de la ASEAN tenían previsto reunirse con Wang Yi el miércoles con una agenda que incluye un debate sobre el estado de las negociaciones entre China y el bloque regional sobre un pacto propuesto llamado “código de conducta”, que busca evitar que las disputas territoriales en el mar al sur de China se salgan de control.

Un nuevo choque en las aguas en disputa subrayó la urgencia del propuesto pacto de no agresión, que ambas partes han negociado casi dos décadas. Su objetivo es concluir las conversaciones dentro del año.

El ejército filipino acusó a la guardia costera de China de herir a un marinero filipino durante un altercado el lunes en el disputado banco de arena Second Thomas.

Personal de la guardia costera china a bordo de una lancha golpeó repetidamente al marinero en la cabeza con una porra de madera, lo hirió y dañó su embarcación más pequeña, informó el ejército filipino.

Funcionarios filipinos condenaron a la guardia costera china, que culpó a los filipinos de iniciar la confrontación en alta mar. Marcos convocó al embajador chino Jing Quan a una reunión el martes por la tarde, indicó su portavoz sin ofrecer detalles.

En Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el embajador filipino fue convocado el martes para protestar por las acciones de su país en la confrontación.

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Michelle Price en Manila y Ken Moritsugu en Beijing contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.