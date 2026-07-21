Un hombre apuñala a turistas cerca de la Acrópolis en Atenas, Grecia

Un hombre apuñaló e hirió a dos turistas el martes por la mañana cerca de la antigua Acrópolis de Atenas, la mayor atracción turística de Grecia, informó la policía.

El agresor atacó con un cuchillo a un hombre y a una mujer, ambos grecoestadounidenses, cerca de la entrada del Museo de la Acrópolis, situado al pie de la colina de la Acrópolis. La mujer sufrió heridas leves en una pierna, mientras que el hombre resultó herido de mayor gravedad, con lesiones en un brazo, según la policía.

Las autoridades indicaron que el atacante fue detenido, mientras que las dos víctimas fueron trasladadas al hospital en ambulancia. La identidad del agresor no estaba clara de inmediato, pero la policía señaló que parecía sufrir problemas psicológicos.

Este tipo de ataques son poco frecuentes en Grecia.

La colina de la Acrópolis, en Atenas, alberga el templo del Partenón, de casi 2.500 años de antigüedad, así como otros monumentos, y atrae a millones de turistas. El año pasado, unas 4,6 millones de personas visitaron el sitio.