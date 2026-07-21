Japón expresa preocupaciones de seguridad tras ejercicios con fuego real de un destructor chino

Japón expresó preocupación después de que un destructor de la Armada china realizara ejercicios con fuego real cerca de una remota isla japonesa en el océano Pacífico el domingo, durante unas maniobras conjuntas con Rusia, informaron funcionarios el martes.

El destructor chino de misiles guiados de clase Luyang III llevó a cabo un ejercicio con fuego real frente a Okinotori, la isla más meridional de Japón, horas después de que la armada japonesa lo detectara operando junto a otros dos buques de guerra chinos y una fragata rusa, informó el Estado Mayor Conjunto de Japón.

El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, declaró a periodistas el martes que su gobierno transmitió su preocupación de que los ejercicios con fuego real representaran una posible amenaza para la seguridad de las embarcaciones cercanas. Señaló que los barcos próximos a la zona recibieron un aviso de los buques de guerra chinos justo antes de que comenzaran los ejercicios.

“Seguiremos observando con preocupación las operaciones China-Rusia en torno a Japón, al tiempo que haremos todo lo posible en la alerta y la vigilancia del espacio aéreo y las aguas territoriales japonesas”, indicó Kihara.

El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, dijo en un discurso el lunes en Reino Unido que la acción subrayó “la profundización de la cooperación militar entre China y Rusia”, y mencionó el lanzamiento de un misil balístico por parte de China desde un submarino a principios de este mes, y al menos 10 vuelos conjuntos realizados por bombarderos chinos y rusos alrededor de Japón.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian acusó a Japón de exagerar amenazas externas para justificar su fortalecimiento militar. “La supuesta preocupación de Japón en realidad carece de fundamento, y China la ha refutado con firmeza”, dijo en una conferencia de prensa rutinaria en Beijing.

Japón se ha alarmado por la rápida expansión de las operaciones de China en el Pacífico, especialmente desde que el año pasado se detectó por primera vez, casi simultáneamente, a dos portaaviones chinos operando cerca de otra isla japonesa del sur, Iwo Jima, lo que avivó la preocupación de Tokio por la actividad militar de Beijing mucho más allá de sus fronteras.

Japón también está profundamente preocupado por el aumento de las operaciones militares conjuntas de China y Rusia alrededor de Japón en los últimos años.

Los ejercicios con fuego real realizados el domingo por el destructor chino se llevaron a cabo 180 kilómetros (110 millas) al suroeste de la isla y dentro de la Zona Económica Exclusiva de Japón, un área más allá de sus aguas territoriales inmediatas donde el país tiene derechos sobre los recursos naturales.

Lin cuestionó la afirmación de Japón de que exista una ZEE alrededor de Okinotori, al señalar que se trata de una roca y no de una isla. “La reclamación de Japón de una ZEE basada en Okinotori-shima viola el derecho internacional”, afirmó. La palabra “shima” significa isla en japonés.

China había dicho previamente que concluyó las maniobras navales conjuntos con Rusia el 13 de julio y que algunos de los buques participantes estaban realizando patrullas conjuntas en el Pacífico. No estaba claro por qué las patrullas incluirían fuego real, como afirmó Japón.

Los ejercicios con fuego real se realizaron frente a la ciudad portuaria de Qingdao, en la costa oriental de China, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. La zona está lejos de la deshabitada Okinotori, que se encuentra en el mar de Filipinas.

La cooperación militar China-Rusia desempeña un papel importante para salvaguardar la soberanía y la seguridad de ambas naciones y para sostener la paz y la estabilidad internacionales y regionales, dijo el portavoz del Ministerio chino de Defensa, Jiang Bin, en declaraciones publicadas en internet a última hora de la semana pasada.

“Esperamos que las partes pertinentes puedan ver la cooperación militar China-Rusia de manera objetiva y racional, y dejen de hacer especulaciones infundadas y cesen de difamar y exagerar”, añadió.

El Estado Mayor Conjunto de Japón indicó que era la primera vez que daba a conocer la detección de ejercicios chinos con fuego real en la ZEE japonesa, aunque la acción no violó el derecho internacional.

El Estado Mayor Conjunto señaló que la flota de los mismos cuatro buques de guerra chinos y rusos había navegado anteriormente hacia el sur entre las principales islas japonesas de Okinawa y Miyako.

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El periodista de The Associated Press Ken Moritsugu en Beijing contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.