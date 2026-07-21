Tribunal de apelaciones rechaza intento de Biden de bloquear audios de entrevistas a biógrafo

Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud de Joe Biden para bloquear la divulgación de grabaciones de audio y transcripciones de sus entrevistas con un escritor fantasma de memorias antes de que fuera elegido presidente.

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, por dos votos contra uno, suspendió su decisión hasta el 3 de agosto para dar más tiempo a Biden a considerar otra apelación.

El fallo a última hora del lunes determinó que existe un interés público “sustancial” en divulgar el material que Biden quiere mantener en reserva. La mayoría señaló que las tachaduras en las grabaciones ayudarían a proteger la privacidad de Biden.

“Concluimos que cualquier intrusión restante en la privacidad personal derivada de la divulgación de los materiales ahora tachados probablemente no supera el interés público en su divulgación”, dice el fallo.

La jueza Florence Pan, nominada por Biden, demócrata, redactó una opinión disidente en la que afirmó que Biden ha demostrado un “interés sustancial de privacidad” en mantener el material oculto.

“Las conversaciones en cuestión tuvieron lugar en la casa de Biden, y las grabaciones de ellas fueron obtenidas por el gobierno en el curso de una investigación penal que no condujo a una acusación formal”, escribió.

La apelación también fue vista por el juez Sri Srinivasan y el juez Gregory Katsas. Srinivasan fue nominado por el presidente Barack Obama, un demócrata que eligió a Biden como su vicepresidente. Katsas fue nominado por el presidente Donald Trump, un republicano que perdió frente a Biden en 2020 pero fue elegido nuevamente para la Casa Blanca en 2024.

Mark Zwonitzer, quien trabajó con Biden en dos memorias, lo entrevistó en su casa en 2016 y 2017. Los abogados de Biden sostienen que las conversaciones fueron francas, personales y estaban destinadas a permanecer privadas.

Las grabaciones fueron obtenidas por el fiscal especial Robert Hur, quien investigó el manejo de documentos clasificados por parte de Biden de su época como senador por Delaware y como vicepresidente de Obama. Los republicanos en el Congreso exigieron el material después de que Hur declinó presentar cargos contra el entonces presidente.

Biden demandó y solicitó una orden judicial para impedir que el Departamento de Justicia bajo Trump entregara las grabaciones al Congreso y a la conservadora Heritage Foundation. El departamento había argumentado previamente que las grabaciones estaban exentas de divulgación en virtud de la ley de registros públicos.

Biden apeló después de que la jueza federal Dabney Friedrich, nominada por Trump, dictaminó en junio que el interés público en el material superaba cualquier derecho de privacidad que tuviera Biden.

Pan señaló que la mayoría, en la práctica, está fallando a favor de divulgar de inmediato el material al negar la solicitud de Biden de una orden judicial mientras se resuelve la apelación.

“Eso, por supuesto, dejará este caso sin objeto”, escribió. __________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.