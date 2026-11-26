La música que Ed Maverick produjo en un periodo en el que buscó apartarse del ruido del mundo y se dejó inspirar por ambientes como el desierto está incluida en su álbum doble “Sin agua es ruta yerma”, que se lanza el jueves. Esta nueva creación lo encuentra en un momento de su vida en el que se ha aventurado como promotor cultural en su natal Chihuahua.

El volumen uno del álbum es una especie de viaje al inframundo, introspectivo y con temáticas más sombrías, como la muerte. El segundo es más luminoso y enérgico; aborda el amor. Son sus ejercicios de producción de 2022 a 2025.

“Fue muy difícil conceptualizarlo por eso, porque en realidad era como mi búsqueda”, dijo en entrevista por videollamada desde Delicias, en Chihuahua, donde reside y tiene su estudio de grabación. “Creo que justo es una búsqueda de identidad”.

Ambos volúmenes incluyen temas en los que la voz de Maverick suena distorsionada con reverberaciones, un efecto que le recuerda a catedrales y cuevas, y que le gusta mucho.

“Principalmente viene de también mi visión como psicodélica”, dijo. “Me gusta muchísimo porque justo saca de contexto la canción y se siente más como en un lugar grande, y eso es un poco la idea de hacerlo”.

Destaca la canción “Otra vez”, que con sus 7:12 minutos forma parte del volumen II.

“Esa canción es larga porque básicamente es como una carta de amor. Tenía muchas cosas que decir”, señaló.

Letras compuestas a partir de la batería

La mayoría de las canciones de los discos fueron creadas a partir de la batería, el primer instrumento que aprendió a tocar Maverick.

“Esa es mi especialidad y como que muchas de las canciones empezaban yo tocando la batería y luego a partir de eso empezaba a instrumentalizar y, después de instrumentalizar, era cuando ya salían las letras”, señaló.

“Desierto”, del volumen uno, es uno de estos temas y en él Maverick quería hablar de la soledad.

“Estoy como muy aislado y estoy buscando como un romance”, dijo. “Pero también habla del gusto de estar solo, como en un espacio amplio como el desierto”.

Más allá de la música

Maverick tiene su propio sello discográfico independiente y es fundador de Armónico– Centro Cultural, ubicado en la ciudad de Chihuahua.

“Soy el dueño entre comillas, pero a mí se me hace como luego medio injusto pensar o decir que yo soy el dueño, porque en realidad quienes lo mantienen vivo, pues son las personas que trabajan ahí”, dijo. “Pero al final es como la mejor idea y el lugar que necesitábamos”.

El centro surgió cuando Maverick comenzó a organizar conciertos con una amiga a través de la promotora que tenían ambos. Llevaban artistas a la ciudad de Delicias, pero pronto se dieron cuenta que necesitaban un lugar fijo para optimizar la producción y también que su verdadero público estaba en la capital de su estado.

“El centro cultural era más también por esta urgencia de tener algo que estuviera ya establecido. Y al final se terminó convirtiendo en centro cultural, porque nosotros también queríamos albergar exposiciones, talleres y demás”, dijo. “Por ahorita ha ido bien, yo creo que cuando termine de florecer a lo mejor podríamos hacer algo acá, en Delicias también”

Una banda de la iglesia

A pesar de que en su familia no hay otros músicos, Maverick, cuyo nombre verdadero es Eduardo Hernández Saucedo, comenzó a sentir inquietud por el arte desde muy pequeño. Tocaba la batería en la iglesia a los 12 años y en secundaria aprendió guitarra con su amigo Edgar Santiago, quien actualmente es el baterista de su banda. Pasó por grupos norteños, sierreños y una banda de música alternativa que hacía covers de Zoé y Mon Laferte. Su álbum debut, “mix pa llorar en tu cuarto”, fue lanzado en 2018, cuando apenas tenía 17 años.

Poco tiempo después comenzó a sufrir bullying masivo en las redes sociales que involucraba a hostigadores de muchas partes de México, el cual se intensificó en 2019 con amenazas y agresiones que afectaron su salud mental.

“¿Qué va a pasar con una persona a la cual todo el país parece que lo odia? Pues gracias a Dios no me maté… es más serio de lo que puede parecer”, dijo. “Yo creo que también hasta cierto punto la gente no tiene la culpa de no notar las consecuencias, porque al final también la enajenación de las personas es algo que le conviene a la élite”.

Maverick también vivió un año y medio en la Ciudad de México, el cual califica como “el desbalance más horrendo que he tenido en mi vida”.

“Pero igual conocí muchas cosas muy, muy chidas. Mucha gente muy, muy chida también”, señaló.

De vuelta a su querido desierto en Chihuahua y al equilibrio, recién ha concluido una gira por Europa que lo llevó a Berlín, París, Milán y Londres. En marzo se presentará en el festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey, México.

“Yo estaré bien”, dijo Maverick, quien tiene ahora 25 años. “Y yo sé que puedo con lo que yo quiera”.