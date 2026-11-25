Un zoológico de Perú presentó el miércoles a dos crías de suricata nacidas en Lima en el marco de una iniciativa que busca promover la conservación de la fauna silvestre y acercar al público a esta especie africana.

El encargado de los mamíferos del zoológico privado NaviFauna, el biólogo Eduardo Espíritu, indicó a The Associated Press que la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar la biodiversidad.

Las suricatas son pequeños mamíferos originarios de África extremadamente sociables que viven en grupos subterráneos. Excavan sus madrigueras y se mantienen erguidas para vigilar posibles amenazas. Comen insectos, pequeños vertebrados, huevos y raíces.

“Las suricatas no pueden ser mascotas, son animales silvestres; nos enfocamos en que estén saludables y una señal de eso es la reproducción”, señaló Espíritu al explicar que los animales han logrado desarrollarse adecuadamente en ese refugio silvestre en Lima.

Los cuidadores del zoológico indicaron que tienen en total 15 ejemplares de suricata, de los cuales ocho nacieron en la capital peruana desde 2025. Los otros siete llegaron en 2022 desde su natal Botsuana, tras un intercambio entre zoológicos, según NaviFauna.

La especie ganó popularidad por el personaje Timón, de la película “El Rey León”.

NaviFauna es un zoológico privado autorizado por el Servicio Forestal peruano que también alberga capibaras, guacamayos y flamencos.