Crucero afectado por hantavirus llegará a Holanda

Un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus tiene previsto llegar al puerto holandés de Rotterdam el lunes por la mañana.

El MV Hondius ha pasado los últimos seis días navegando desde las Islas Canarias, donde los pasajeros restantes fueron escoltados fuera del buque por personal con equipo de protección de cuerpo entero, y abordaron vuelos hacia más de 20 países para ponerse en cuarentena.

El brote en el barco ya suma 11 casos, nueve de los cuales han sido confirmados, según la Organización Mundial de la Salud. Han muerto tres pasajeros, incluida una pareja holandesa que, según creen las autoridades sanitarias, fue la primera en quedar expuesta al virus mientras visitaba Sudamérica.

La Agencia de Salud Pública de Canadá informó que uno de los cuatro canadienses que se encontraban aislados tras abandonar el barco dio positivo el domingo, y que compartirá información sobre el caso con la OMS.

El navío ha realizado el trayecto desde Tenerife, bordeando la costa de África y Europa, con 25 tripulantes y dos profesionales médicos. Según el operador del barco, Oceanwide Expeditions, nadie a bordo presenta síntomas.

Los tripulantes que no puedan regresar a casa serán puestos en cuarentena en Holanda, indicó el Ministerio de Salud holandés la semana pasada. Unas dos docenas de pasajeros y tripulantes ya están en cuarentena en ese país, tras llegar allí en una serie de vuelos durante las dos semanas anteriores.

Dieciocho estadounidenses se encuentran actualmente bajo observación en centros de atención médica especializados en Estados Unidos, diseñados para tratar a personas con enfermedades infecciosas peligrosas.

Después de que todos los que están a bordo hayan desembarcado, el barco será descontaminado de acuerdo con las directrices de salud pública holandesas. “Se están tomando medidas de protección personal para garantizar que los limpiadores no necesiten ponerse en cuarentena después de la limpieza”, le dijo el Ministerio de Salud en una carta al Parlamento holandés la semana pasada.

Las autoridades de salud pública inspeccionarán el navío antes de que se le permita zarpar de nuevo. El brote de hantavirus a bordo del MV Hondius es el primer caso conocido en un crucero.

La empresa holandesa propietaria del crucero indicó que no prevé cambios en sus operaciones. Tiene programada la partida de un crucero desde Keflavik, Islandia, el 29 de mayo, el cual recorrerá el Ártico.

El Instituto Pasteur de Francia indicó el sábado que ha secuenciado por completo el virus Andes detectado en un pasajero francés del crucero MV Hondius, y determinó que coincidía con virus ya conocidos en Sudamérica, sin que hasta ahora haya indicios de nuevas características que lo hagan más transmisible o más peligroso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.