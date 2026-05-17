Team Ratas, la organización argentina que busca hogares para roedores de laboratorio

Tres ratas albinas saltan desde pequeñas cestas colgantes en una enorme jaula instalada en un recinto de Buenos Aires ante la mirada de un grupo de personas. Otros de los roedores se esconden en túneles o buscan el puré de manzana que les ofrece su cuidadora a través de los barrotes.

Decenas de curiosos acudieron el domingo a Ratapalooza, uno de los dos eventos que Team Ratas organiza cada año para promover la adopción de roedores criados en bioterios o que han sido utilizados para investigaciones en laboratorios científicos.

Miembros de Team Ratas aprovecharon el evento para instalar puestos para la venta de llaveros, tazas, pegatinas y broches para el cabello con figuras de ratas y ratones. El dinero recaudado se destina a cubrir los gastos veterinarios y de alimentación de los roedores, que acogen en sus casas antes de ponerlos en adopción.

Derribar estigmas

María Gabriela Aponte sostenía a Camamberto, una de las tres ratas que adoptó. Los tres ejemplares, todos machos, fueron criados en un bioterio destinado al mantenimiento de animales de laboratorio en condiciones estrictamente controladas.

La joven tiene además “en tránsito" a siete hembras para las que quiere encontrar una familia. En su stand vendía comida vegana, así como broches y calcomanías con forma de roedores.

Aponte dijo a The Associated Press que este tipo de eventos sirven para derribar los estigmas que rodean a estos animales, que muchas personas jamás tendrían como mascotas. “La gente no tiene mucha idea o tiene una percepción muy puntual de lo que es una mascota. Las ratas son muy inteligentes y dulces”.

Laura Müller acudió con su hijo de 9 años desde la ciudad de La Plata, a 70 kilómetros al sur, porque contemplan la posibilidad de tener una rata en su casa. “Él es vegano y descubrió esto en las redes sociales. Vinimos a conocer los requisitos para adoptar”.

La referente del Team Ratas, Dominique Verdier, les explicó que es necesario, entre otras cosas, contar con un veterinario especialista en este tipo de animales, una jaula espaciosa con accesorios para su entretenimiento, la cual debe estar colocada en un espacio transitado por los miembros de la familia. Además, los dueños deben sacar a los animales de sus habitáculos al menos una hora al día para interactuar.

Red en crecimiento

Team Ratas es la red referente en Argentina y América Latina para la reubicación de ratas y ratones de laboratorio, los cuales serían sacrificados si no llegan a encontrar un hogar de acogida.

Todo empezó en 2016, cuando Verdier adoptó dos ratas porque una amiga le comentó que en la universidad donde habían sido utilizadas para realizar una serie de estudios ya no eran necesarias.

En la actualidad, la red de acogida de roedores que creó está integrada por 90 hogares de tránsito en Buenos Aires y localidades cercanas que albergan a cientos de animales provenientes de 11 bioterios y laboratorios. En los últimos 10 años ha rescatado a más de 8.000 ejemplares y dado en adopción unos 3.000. La cuenta de la organización en Instagram tiene más de 60.000 seguidores.

Verdier tiene 37 roedores—la mayoría ratas albinas—en grandes jaulas instaladas en su casa.

La líder de "Team Ratas" acotó que los roedores que recibe el organismo “no transmiten enfermedades porque no tuvieron contacto con la calle ni están inoculados con virus y bacterias”.

Las ratas y ratones rescatados, según precisó, provienen de bioterios a los que les sobran animales, ejemplares que ya pasaron su etapa reproductiva y ya no tienen utilidad o animales sometidos a experimentos inocuos para sí mismos y los seres humanos. Este es el caso de roedores que han recibido vitaminas o proteínas que modifican su metabolismo, haciéndolos inadecuados para otra investigación.

"Varios laboratorios prefieren eutanasiar a los animales y otros en cambio me dicen ‘llévatelos, no los queremos sacrificar’”, contó Verdier días atrás mientras sostenía a su rata Carlota en su dormitorio. La ratita se subió a sus hombros y luego buscó refugio cerca de su cuerpo, mientras la joven permanecía sentada en la cama.

Apoyo desde el campo de la ciencia

La veterinaria Silvina Díaz, coordinadora de la Tecnicatura de Bioterio de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se mostró a favor del realojamiento de estos roedores, siempre que estén saludables, y apuntó que es una práctica habitual en Europa.

Díaz, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dirige el laboratorio de Neurogénesis Experimental, donde se estudia el sistema nervioso de ratas y ratones.

Ella no ha donado animales a Team Ratas porque, debido al tipo de investigación que realiza, los animales deben ser sacrificados posteriormente con una sobredosis de anestesia. “Pero me parece perfecto que hagan esta tarea de realojar animales en familias que puedan darles una buena vida y me interesa que (los técnicos de bioterio) sepan que eventualmente Verdier los recibe y la puedan contactar”.

Díaz organizó una jornada de tres días en septiembre de 2025 en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA para fomentar temas vinculados al uso de animales de laboratorio, incluido su realojamiento.

“Te puedo asegurar que la mayoría de los animales que tenemos en los bioterios están más sanos que la perra que tengo en mi casa, no están en contacto con agentes patógenos", afirmó la veterinaria. ”El mundo va a un ritmo y nosotros más lento y no hay que demonizar a las Dominiques que aparezcan; si hubiera alguna legislación en nuestro país que contemplara específicamente esta situación sería mucho mejor".

Apuntó que en Europa y Estados Unidos el realojamiento de animales para uso de investigación está contemplado por la ley.

En Argentina está permitida la tenencia de ratas o ratones como mascotas, siempre que no sean silvestres. La ley sobre fauna silvestre —que no menciona expresamente a los “roedores”— establece reglamentos para la preservación de los “animales libres e independientes del hombre”.

Verdier dice que está acostumbrada a las críticas que recibe en redes sociales. "Si la gente ve un refugio de perros, capaz se admira y en cambio cuando nombro el Ratapalooza dicen ‘es una pavada lo que estás haciendo’. Y yo digo que hace diez años que estoy con esto y sigue creciendo".