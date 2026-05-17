Al menos cuatro muertos en uno de los mayores ataques de drones ucranianos contra Rusia

Uno de los mayores ataques con drones de Ucrania contra Rusia mató al menos a cuatro personas, incluidas tres cerca de Moscú, e hirió a una docena más, informaron autoridades locales el domingo. Restos cayeron en el mayor aeropuerto de Rusia sin causar daños.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy confirmó los ataques diciendo que eran “totalmente justificados”. Rusia ha lanzado repetidamente ataques similares contra la capital de Ucrania y otras ciudades durante la guerra, y un experto dijo que los ataques parecían ser una represalia por recientes ataques rusos contra Kiev.

Ataques rusos con drones contra Ucrania durante la noche hirieron a ocho personas, indicaron autoridades ucranianas.

Una mujer murió después de que un dron impactara su vivienda en Khimki, una ciudad ubicada apenas al noroeste de Moscú, y dos hombres fallecieron en la aldea de Pogorelki, a 10 kilómetros (6 millas) al norte de la capital, según el gobernador local Andrei Vorobyev.

En actualizaciones en redes sociales, Vorobyev declaró que drones ucranianos también habían dañado “infraestructura” no especificada y varios edificios de gran altura.

Otra persona también murió cuando un dron impactó un camión en la región fronteriza de Bélgorod, que limita con Ucrania, según autoridades locales.

En la propia Moscú, al menos 12 personas resultaron heridas en el ataque nocturno, en su mayoría cerca de la entrada de la refinería de la ciudad, informó el alcalde Serguei Sobyanin. La “tecnología” de la refinería no ha sido dañada, agregó.

El mayor aeropuerto de Rusia —el Sheremetyevo de Moscú— señaló que restos de drones habían caído en sus instalaciones, sin causar daños ni afectar los vuelos.

Las defensas rusas derribaron 81 drones dirigidos a Moscú durante la noche, informó la agencia estatal Tass, que citó a Sobyanin, en uno de los mayores ataques contra la capital rusa desde que el Kremlin invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Las defensas antiaéreas rusas destruyeron un total de 556 drones sobre Rusia durante la noche, informó el Ministerio de Defensa del país el domingo por la mañana. Poco después del mediodía, indicó que más de 1.000 habían sido derribados o interferidos en las 24 horas anteriores.

Zelenskyy señaló que los drones habían volado más de 500 kilómetros (310 millas) desde territorio ucraniano, y que Ucrania estaba “superando” los sistemas de defensa antiaérea rusos concentrados en y alrededor de la capital.

“Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a los ataques contra nuestras ciudades y comunidades están totalmente justificadas. Esta vez, las sanciones ucranianas de largo alcance han llegado a la región de Moscú, y les estamos diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra”, apuntó Zelenskyy.

Venganza por ataques rusos, dice un experto

Nigel Gould Davies, investigador principal para Rusia y Eurasia en el International Institute for Strategic Studies en Londres, sostuvo que el ataque a gran escala de Ucrania parecía ser “la represalia o venganza que el presidente Zelenskyy prometió después de los feroces ataques que Rusia llevó a cabo contra Kiev”.

Esos ataques se produjeron inmediatamente después del fin de un breve alto el fuego que permitió a Rusia celebrar su desfile anual del Día de la Victoria el 9 de mayo, que conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“Pone de relieve el hecho de que Ucrania tiene la capacidad de atacar a una escala muy significativa en o alrededor de la capital rusa”, llevando la guerra a los rusos de una manera que sería “muy indeseable” para el Kremlin, dijo Gould Davies a The Associated Press.

“No hay un proceso de paz en curso que interrumpir. Lo que es más probable que haga es añadir a la nube cada vez más oscura de ansiedad sobre Rusia que se ha desarrollado de manera palpable en los últimos tres o cuatro meses”, aseguró.

Citando una combinación de factores, mencionó los recientes reveses de Rusia en el campo de batalla, un deterioro de la situación económica en casa y la intensificación de la represión del Kremlin sobre internet, incluso en Moscú y en la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo.

“El hecho de que Ucrania esté recordando a la población de Moscú que es vulnerable a estos ataques probablemente intensifique ahora la mezcla de preocupaciones”, aseveró Gould Davies. “Sin embargo, no veo ninguna perspectiva, en el corto plazo, de que incluso estos factores juntos induzcan a Rusia a considerar las concesiones que serán necesarios para negociaciones de paz”.

Los drones ucranianos también están volando profundamente dentro de Rusia para atacar instalaciones petroleras, levantando columnas de humo que pueden verse desde el espacio y llevando lluvia tóxica a destinos turísticos en el Mar Negro. Los ataques buscan recortar las exportaciones de petróleo de Moscú, una fuente clave de financiación para la invasión.

Aunque su impacto económico hasta ahora no está claro —ya que el aumento de los precios del petróleo por la guerra con Irán y una relajación relacionada de las sanciones de Estados Unidos han ayudado a reponer las arcas del Kremlin— el alcance de los ataques y su impacto ambiental están llevando la guerra a los rusos comunes lejos de las líneas del frente.

Ocho heridos en ataques rusos con drones contra Ucrania

Rusia atacó Ucrania con 287 drones en la noche del domingo, 279 de los cuales fueron derribados o interferidos, informó la fuerza aérea ucraniana.

Según el servicio estatal de emergencias de Ucrania, los ataques hirieron a 8 personas en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk: tres en la capital regional de Dnipro; cuatro en la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelenskyy, Krivói Rog, y una en el distrito de Synelkove.

Edificios residenciales resultaron dañados en las tres ubicaciones, indicó el servicio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.