Costa dice que la ampliación de la UE es de interés geoestratégico para Europa

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó el lunes que la cumbre de la Unión Europea de esta semana con naciones candidatas de los Balcanes Occidentales busca demostrar que la oportunidad de ampliación es real.

Al hablar en Bosnia al inicio de una gira por la región previa a la cumbre, Costa señaló que, en medio de la incertidumbre geopolítica global y la inestabilidad económica, “la ampliación es un interés geoestratégico para Europa”.

“La ampliación es una inversión en la paz, la estabilidad y la seguridad de nuestro continente”, señaló Costa. “Esta gira es una señal clara de que el compromiso de la Unión Europea con los Balcanes Occidentales es real. Tan real como la oportunidad de ampliación”.

Costa copresidirá la cumbre en Montenegro el viernes, que reunirá a líderes de la UE y a altos funcionarios de Associated Press.

Las seis naciones se encuentran cada una en una etapa distinta del proceso de adhesión, con Montenegro y Albania a la cabeza. La UE ha buscado recientemente incentivar reformas en los países candidatos ante el temor de una creciente influencia de Rusia y China.

Ucrania y Moldavia también figuran entre casi diez países que aspiran a unirse al bloque.

Los países candidatos deben armonizar sus leyes en 35 áreas de política, o “capítulos”, que abarcan desde estándares de justicia hasta normas agrícolas y pesqueras. Los 27 miembros de la UE deben estar de acuerdo antes de que pueda abrirse cada capítulo, y luego nuevamente para que pueda cerrarse.

Costa manifestó que el evento del viernes en el balneario de Tivat, en el mar Adriático, será “una demostración clara de nuestra determinación de impulsar nuestra cooperación y aprovechar el impulso de la ampliación de la Unión Europea”.

Bosnia se ha quedado rezagada y sigue profundamente dividida por líneas étnicas mucho después de la guerra de 1992-95, que mató a más de 100.000 personas y desplazó a millones. El liderazgo separatista serbobosnio, prorruso, ha estado presionando para lograr la mayor independencia posible, una política que inicialmente desencadenó el conflicto étnico tras la desintegración de la antigua federación yugoslava.

La visita de Costa se produce mientras un organismo internacional encargado de supervisar la paz en Bosnia, establecido en un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos, tiene previsto elegir a un nuevo Alto Representante más adelante esta semana tras la renuncia del diplomático alemán Christian Schmidt.

El Alto Representante tiene autoridad para cambiar leyes y destituir a funcionarios que pongan en riesgo la reconciliación de posguerra. Medios locales en Bosnia han informado que los Estados miembros del Consejo de Implementación de la Paz están divididos sobre quién debería asumir el cargo.

“Si el futuro del país está en la Unión Europea, es importante que el nuevo alto representante... encarne la elección de Bosnia y Herzegovina de avanzar hacia la adhesión a la Unión Europea”, indicó Costa.

También les dijo a funcionarios bosnios que “ahora es el momento de centrarse en su objetivo y acelerar el ritmo de las reformas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.