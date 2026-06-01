Anthropic avanza hacia su debut en Wall Street con una presentación confidencial

La empresa de inteligencia artificial Anthropic avanza hacia su salida a bolsa en Wall Street, el capítulo más reciente de su meteórico ascenso desde un laboratorio de investigación poco conocido hasta convertirse en una de las principales compañías de IA, valorada en 965.000 millones de dólares.

Anthropic informó que presentó el lunes una solicitud confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para una propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias.

“Esto nos da la opción de salir a bolsa después de que la SEC complete su revisión", declaró la empresa en un breve comunicado. "La oferta pública inicial propuesta dependerá de las condiciones del mercado y otros factores”.

La empresa indicó que aún no ha decidido el número ni el precio de las acciones que se ofrecerán.

Anthropic comunicó la semana pasada que había recaudado 65.000 millones de dólares en financiación privada, lo que elevará su valoración a 965.000 millones de dólares, una cifra descomunal que convierte al fabricante, de cinco años de antigüedad, del chatbot Claude en una de las startups más valiosas del mundo.

El anuncio impulsó a Anthropic por delante de su principal rival, OpenAI, creadora de ChatGPT, tanto en valor de mercado como en ingresos reportados. Anthropic afirmó que ahora obtiene ingresos anualizados de 47.000 millones de dólares por vender su tecnología a personas y organizaciones que usan Claude para escribir código y realizar otros trabajos y tareas personales en su nombre.

Anthropic se formó en 2021 por exlíderes de OpenAI y ahora se espera que ambas firmas de IA, junto con SpaceX, la empresa de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk, coticen en bolsa. Las tres también siguen perdiendo más dinero del que ganan, lo que alimenta las preocupaciones sobre una burbuja de la IA.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.