Exfuncionaria electoral de Colorado sale de prisión tras presión de Trump al gobenador demócrata

Tina Peters, una exfuncionaria electoral de Colorado condenada por participar en un plan para impulsar teorías conspirativas sobre las elecciones difundidas por el presidente Donald Trump, fue puesta en libertad de prisión el lunes después de que el mandatario presionó al gobernador demócrata para que conmutara su condena.

El Departamento de Correccionales de Colorado confirmó la liberación de Peters. La agencia estatal indicó que no tendría más información sobre la reclusa, de 70 años. El gobernador Jared Polis acortó su condena el mes pasado después de que Trump emprendió una prolongada campaña de presión contra él y su estado.

Peters cumplió menos de una cuarta parte de su condena de nueve años.

Ella fue la primera funcionaria electoral local acusada de vulnerar la seguridad tras las elecciones de 2020. Introdujo a escondidas a un experto informático externo vinculado al director general de My Pillow, Mike Lindell —quien también negó que Trump hubiera perdido la Casa Blanca en 2020—, y esa persona copió el servidor informático Dominion Voting Systems del condado mientras se actualizaba en 2021.

Luego, Peters se unió a Lindell en el escenario durante un “cibersimposio” que prometía revelar pruebas de que las elecciones habían sido amañadas. Se publicaron en internet videos y fotos de la actualización del sistema informático, incluidas contraseñas. La acción avivó afirmaciones falsas de que las máquinas de votación fueron manipuladas para robarle las elecciones a Trump.

Un jurado del condado de Mesa, un bastión republicano que respaldó a Trump, declaró culpable a Peters en 2024 de intentar influir en un funcionario público, conspiración para cometer suplantación de identidad delictiva, incumplimiento del deber y otros delitos. Un tribunal de apelaciones confirmó su condena en abril, pero ordenó que Peters fuera sentenciada de nuevo porque sostuvo que el juez que la envió a prisión la castigó indebidamente por pronunciarse sobre el fraude electoral.

Trump había abanderado el caso de Peters, pero como fue condenada en virtud de la ley estatal, no tenía la facultad de indultarla. En su lugar, el presidente presionó a Polis para que lo hiciera, arremetiendo contra él en redes sociales y retirándole la invitación a una reunión en la Casa Blanca con otros gobernadores. El gobierno de Trump también anunció planes para desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Colorado y trasladó el Comando Espacial de Estados Unidos a Alabama.

Polis conmutó la condena de Peters el 15 de mayo. En una carta, escribió que, aunque Peters fue condenada por delitos graves y merecía pasar tiempo en prisión, la sentencia era “extremadamente inusual y prolongada” para una infractora no violenta sin antecedentes.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, demócrata, difundió un comunicado el lunes en el que advirtió que la liberación “envalentonará al movimiento que niega los resultados electorales” y añadió que, desde el anuncio de la medida de clemencia, Peters “ha seguido difundiendo falsedades y conspiraciones electorales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.