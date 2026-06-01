Reino Unido prohíbe entrada a los streamers políticos Hasan Piker y Cenk Uygur para actos públicos

Las autoridades británicas manifestaron el lunes que impidieron la entrada al Reino Unido de Hasan Piker, un streamer turco-estadounidense, y de otro comentarista político para participar como oradores en actos públicos.

Piker, un comentarista político liberal que con frecuencia critica al presidente estadounidense Donald Trump, a Israel y la guerra en Gaza, tiene 2,8 millones de seguidores en Twitch.

El Ministerio del Interior indicó que la autorización electrónica de viaje, o ETA, de Piker y de Cenk Uygur —quien conduce el programa de debate político en línea “Young Turks” y, según se informa, es el tío de Piker— fue cancelada “por considerar que su presencia en el Reino Unido podría no ser favorable para el bien público”.

“Las decisiones de denegar o cancelar una ETA por estos motivos se basan únicamente en una evaluación del riesgo potencial que una persona pueda representar para la sociedad del Reino Unido”, señaló el Ministerio del Interior.

Piker y Uygur tenían previsto hablar en SXSW London, un festival de cultura, tecnología y creatividad, este mes. También se esperaba que Uygur pronunciara un discurso en la Oxford Union, la prestigiosa sociedad estudiantil de debate.

Piker afirmó en su canal de YouTube: “Un triste estado de cosas en el que, obviamente, los intereses de Israel tienen la máxima prioridad”.

Uygur escribió en X que lo habían vetado “por criticar a Israel. ¿Ya no somos libres?”.

Piker ha recibido críticas por algunos de sus comentarios, incluidos aquellos a favor del grupo armado Hamás, considerado una organización terrorista en el Reino Unido y en Estados Unidos, entre otros países.

Milicianos encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, mataron a alrededor de 1.200 personas y tomaron a 251 rehenes, en un ataque que desencadenó la guerra en Gaza.

David Taylor, un legislador del Partido Laborista que pidió que se bloqueara a Piker, sostuvo que “no hay razón para que abramos nuestras puertas a quienes buscan difundir odio y división, especialmente a alguien que ha apoyado a un grupo terrorista proscrito”.

Pero el líder del Partido Verde, Zack Polanski, dijo que el gobierno estaba “haciendo todo lo posible para silenciar las críticas al gobierno israelí”.

El gobierno británico prohibió en abril la entrada al país del rapero Ye, antes conocido como Kanye West, quien tenía previsto encabezar el festival Wireless en Londres en julio, tras una reacción adversa por su historial de comentarios antisemitas.

El primer ministro Keir Starmer dijo entonces que su gobierno “se mantiene firmemente junto a la comunidad judía, y no nos detendremos en nuestra lucha por confrontar y derrotar el veneno del antisemitismo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.