Un nuevo lote de archivos de Mandelson, amigo de Epstein, trae más malas noticias para Starmer

Sus índices de aprobación en las encuestas son desastrosos y sus rivales le están echando el ojo a su puesto. Ahora el primer ministro británico Keir Starmer afronta más bochorno el lunes con la publicación de cientos de documentos sobre el exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, amigo del delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein.

El gobierno cumplió con una exigencia de los legisladores de divulgar documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson y su conducta en el puesto diplomático más importante del Reino Unido.

Entre los más de 1.000 documentos figura una nota de Mandelson al entonces secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, antes de su nombramiento, en la que prometía que el gobierno “nunca se arrepentiría” de darle el cargo.

Mandelson fue destituido después de nueve meses, y las repercusiones del mal calculado nombramiento han dejado a Starmer peleando por su puesto.

Un primer lote de archivos publicado en marzo reveló que se había advertido a ministros que la amistad de Mandelson con Epstein exponía al gobierno a un “riesgo reputacional”.

Más tarde se dio a conocer que Mandelson había sido aprobado para el cargo de embajador pese a no haber superado los controles de seguridad, una revelación que desató un agrio cruce de reproches entre Starmer y altos funcionarios que supervisaron la evaluación de seguridad.

Los archivos divulgados el lunes incluyen correos electrónicos y mensajes de texto entre Mandelson y ministros del gobierno y asesores.

La policía ha pedido que se retengan algunos documentos porque forman parte de una investigación penal contra Mandelson por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Mandelson, de 72 años, fue arrestado brevemente en febrero por acusaciones de que transmitió información gubernamental sensible a Epstein cuando era ministro del gobierno hace década y media.

Quedó en libertad sin condiciones de fianza mientras continúa la investigación policial.

El resumen de la evaluación de seguridad de Mandelson no figura entre los documentos divulgados, ya que forma parte de la investigación policial. Algunos documentos han sido censurados por motivos de seguridad nacional.

El secretario de Salud, James Murray, afirmó el lunes que la divulgación marcó un nivel “sin precedentes” de transparencia por parte del gobierno.

“Es correcto que lo hagamos. Hemos sido muy claros en que el nombramiento de Mandelson fue un error”, declaró a Sky News.

El legislador conservador Alex Burghart señaló que cualquier intento de retener o censurar más documentos que los solicitados por la policía “será visto por la Cámara como un desacato al Parlamento y como un encubrimiento por parte del público británico”.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de 2025 después de que una divulgación anterior de documentos mostró que había mantenido contacto con Epstein tras la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a menores.

Los críticos sostienen que la decisión de Starmer de nombrar a Mandelson es prueba de un mal juicio por parte de un primer ministro que ha cometido tropiezos repetidos desde que condujo al Partido Laborista, de centroizquierda, a una victoria electoral aplastante en julio de 2024.

Los detalles sobre los vínculos de Mandelson con Epstein, revelados en un enorme lote de archivos publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero, plantearon nuevas dudas sobre el criterio de Starmer, lo que llevó a adversarios y a algunos legisladores laboristas a pedir la renuncia del primer ministro.

Esos llamados se intensificaron después de que el Partido Laborista tuvo importantes derrotas en las elecciones locales en mayo. Un ministro del gabinete, Wes Streeting, renunció con la intención de disputar a Starmer el liderazgo del Partido Laborista. El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, se está postulando para un escaño en el Parlamento en la elección especial del 18 de junio, y también se espera que desafíe a Starmer si gana.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.