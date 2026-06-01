Desentierran antiguos artefactos faraónicos en Egipto, mientras gobierno intenta impulsar el turismo

Arqueólogos desenterraron en Egipto un conjunto de antiguos artefactos que incluye mobiliario funerario faraónico, restos de una basílica romana y una cabeza de mármol de Afrodita, la antigua diosa griega del amor y la belleza.

Los hallazgos, anunciados el domingo, forman parte de los esfuerzos del gobierno egipcio por impulsar la industria turística del país y aportar efectivo a la atribulada economía. En el centro de estos esfuerzos estuvo la inauguración en noviembre del Gran Museo Egipcio, un megaproyecto ubicado cerca de las célebres pirámides de Guiza y la Esfinge.

---Un activo centro económico y comercial Los restos de la basílica y la cabeza de Afrodita fueron encontrados en una antigua necrópolis de la provincia de Beni Suef, a 130 kilómetros (80 millas) al sur de El Cairo, informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

La necrópolis de Ehnasiya -- también conocida por su antiguo nombre romano, Heracleópolis Magna-- fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto.

El arqueólogo Mohammed Abdel-Badei, jefe del departamento de antigüedades del Consejo Supremo de Antigüedades, indicó que encontraron grandes bloques de piedra que sostenían columnas, con un peso de hasta 45 toneladas, que habían sido utilizados en la construcción de la basílica. Tres de los bloques permanecen en pie en sus posiciones originales, precisó.

La cabeza de Afrodita, de aproximadamente 24 centímetros por 25 centímetros (9,5 pulgadas por casi 10 pulgadas), presenta rasgos detallados del rostro de la diosa y cabello rizado, lo que refleja las tradiciones artísticas clásicas de los periodos griego y romano, explicó.

Los arqueólogos hallaron inscripciones vinculadas a Sesostris III, quien gobernó entre 1837 a. C. y 1819 a. C. durante la Dinastía XII. Las inscripciones incluyen su nombre de trono y nombres de nacimiento del faraón, quien también es conocido como Senusret III y fue uno de los gobernantes más destacados del Reino Medio de Egipto.

También fueron desenterrados fragmentos de estatuas murales y moldes de terracota, posiblemente utilizados para la acuñación de monedas durante el periodo romano. Los hallazgos muestran que Ehnasiya había sido un activo centro económico y comercial cuando Egipto formaba parte del Imperio romano entre 30 a. C. y 395 d. C., señaló Abdel-Badei.

---Nuevos hallazgos en la antigua ciudad de Heliópolis En El Cairo, los arqueólogos encontraron un conjunto casi completo de mobiliario funerario en el barrio de Matariya, que en su día formó parte de la antigua ciudad de Heliópolis, informó el ministerio.

Abdel-Badei, jefe del departamento de antigüedades, manifestó que desenterraron un entierro de ladrillos de barro con restos dorados en un ataúd, posiblemente propiedad de una figura militar. También encontraron un alijo de herramientas cosméticas, entre ellas un espejo de cobre y recipientes de kohl de alabastro.

Asimismo, fue hallada una colección de pendientes de metal de color amarillo, compuesta por cinco pares de distintos tamaños, al parecer hechos de oro, agregó.

Los descubrimientos en Beni Suef y El Cairo son los hallazgos arqueológicos más recientes con los que el gobierno espera impulsar el vital sector turístico, impulsado en parte por las visitas para ver antigüedades.

El turismo se ha resentido durante años de agitación política y violencia tras el levantamiento de 2011. En los últimos años, ha empezado a recuperarse de la pandemia de coronavirus y de los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania —ambos países son importantes fuentes de turistas que visitan Egipto.

Un número récord de unos 19 millones de turistas visitó Egipto el año pasado, un aumento del 21% respecto de 2024, según cifras oficiales. Los primeros cuatro meses de 2026 registraron 6,1 millones de turistas que visitaron el país, frente a 5,7 millones durante el mismo periodo de 2025, informó en mayo la oficina del primer ministro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.