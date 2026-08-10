Francia se prepara para otra ola de calor mientras Europa Occidental bate récords de temperatura

Francia se preparaba para su quinta alerta por ola de calor de la temporada, dentro de un intenso periodo de altas temperaturas desde mayo que ha disparado los termómetros repetidamente en todo el país.

La agencia meteorológica nacional Météo-France advirtió sobre temperaturas cerca de los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) a partir del martes en el sureste de Francia.

En toda Europa, el calor extremo comenzó en mayo y ha contribuido a grandes incendios forestales, una sequía prolongada y nuevos récords nacionales de temperatura, además de una estimación de miles de muertes relacionadas con el calor.

A nivel mundial, hasta ahora este es el tercer año más caluroso, por detrás de 2024 y 2025, según muestran las estadísticas climáticas. Pero 2026 aún tiene tiempo para alcanzarlos. Gracias al doble golpe del acelerado calentamiento global provocado por el ser humano y un El Niño sobredimensionado —un calentamiento periódico de partes del Pacífico que provoca variaciones de temperatura en todo el planeta—, aumenta la probabilidad de que para finales de año 2026 pueda convertirse en el año más caluroso jamás registrado, señalaron científicos.

El mes pasado registró la temperatura media de la superficie del mar más alta jamás medida para julio en los océanos extrapolares, es decir, los océanos libres de hielo marino estacional, según la agencia climática europea Copernicus.

Eso se vio impulsado en parte por el desarrollo de condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial, indicó el servicio. El nuevo récord de promedio para julio es de 20,96 ºC (69,73 ºF), que superó el récord de 2023 de 20,89 ºC (69,60 ºF).

Pero la temperatura media del aire en superficie a nivel mundial el mes pasado fue de 16,90 ºC (62,42 ºF), lo que lo convierte apenas en el segundo julio más cálido registrado, empatado con julio de 2024, informó Copernicus.

En Europa Occidental, mientras tanto, el récord de temperatura media para el periodo junio-julio alcanzó los 21,62 ºC (70,92 ºF), indicó Copernicus, derribando el récord de 2022.

“Los persistentes sistemas de alta presión atraparon el calor sobre Europa occidental; las temperaturas extremas también intensificaron la sequía generalizada", indicó Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo. "A medida que los suelos se secan, pierden su capacidad de proporcionar enfriamiento natural, lo que permite que el calor se acumule con mayor facilidad”.

“Este es un claro ejemplo de cómo el cambio climático está intensificando los extremos de calor, y de cómo el calor y la sequía se refuerzan cada vez más entre sí”.

Sólo en Francia, hubo alertas por ola de calor en mayo, algo sin precedentes documentados, cuando más de la mitad del país anotó nuevos máximos mensuales de temperatura. El calor se intensificó en junio, un periodo durante el cual se registraron al menos 5.700 muertes más de lo habitual, según la agencia de salud pública de Francia.

Météo-France indicó que el 23 de junio fue el día más caluroso jamás registrado en el país. Las temperaturas subieron hasta 44,3 ºC (111,7 ºF) en el suroeste.

En julio se registraron otros dos episodios de ola de calor, lo que agravó un incendio forestal histórico en el suroeste de Francia que obligó a 220.000 personas a huir de sus hogares en uno de los mayores esfuerzos de evacuación del continente desde la Segunda Guerra Mundial.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.