Incendio forestal provoca evacuaciones en algunos suburbios de la ciudad francesa de Burdeos

Las autoridades francesas ordenaron el sábado la evacuación de algunos suburbios de Burdeos debido a un enorme y cambiante incendio forestal al oeste de la ciudad famosa por sus vinos.

En las primeras horas del sábado, el prefecto de la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, decretó una orden de evacuación que afecta a parte de tres suburbios occidentales de la ciudad, incluido su aeropuerto.

“A medida que el incendio continúa propagándose y pese a los importantes recursos desplegados por los bomberos, la situación requiere la evacuación de los residentes de las zonas afectadas para garantizar su seguridad”, explicó la prefectura en un comunicado.

Los enormes incendios forestales han obligado a evacuar a unas 200.000 personas en el suroeste de Francia y el centro de España, con residentes que huyeron de localidades cerca de Madrid y Burdeos el viernes mientras las llamas se descontrolaban.

Los bomberos y las autoridades de ambos países se vieron sorprendidos por la virulencia de los fuegos, alimentados por las altas temperaturas y los efectos a largo plazo del cambio climático.

En España, los bomberos admitieron que los incendios fueron tan rápidos y violentos que no pudieron ser combatidos de frente. En Francia, algunas personas tuvieron que huir en barco cuando las llamas arrasaron localidades turísticas en la costa atlántica.

Unas 141.000 personas abandonaron sus hogares en los departamentos de Gironda y Landas en Francia, informó el Ministerio del Interior francés. En el centro de España, 60.000 fueron obligadas a abandonar sus hogares, según el Ministerio del Interior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.