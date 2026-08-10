El Parlamento de Turquía debate proyecto de amnistía para milicianos kurdos

El Parlamento de Turquía abrió el lunes el debate sobre un proyecto de ley que introduciría una amnistía condicional para miles de milicianos kurdos, ofreciéndoles un mecanismo similar a un indulto en un intento de impulsar la iniciativa de paz del gobierno con su grupo insurgente.

El año pasado, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), puso fin a su campaña armada de décadas contra el Estado turco, al anunciar la decisión de desarmarse y disolverse como parte del esfuerzo de paz. La medida se produjo en respuesta a un llamado de su líder Abdullah Ocalan, quien está en prisión.

Luego, el PKK realizó una ceremonia simbólica de desarme en el norte de Irak, donde tiene su base, y anunció que retiraría combatientes de lugares clave en Turquía hacia Irak.

La ley podría tener implicaciones regionales

La medida, que supone un paso hacia el fin de un conflicto que ha causado miles de muertes, podría tener implicaciones más allá de las fronteras de Turquía, al propiciar vínculos más estrechos entre Ankara y Bagdad. También podría respaldar los esfuerzos del gobierno sirio por integrar zonas que estaban bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos y vinculadas al PKK.

También ofrece al presidente turco Recep Tayyip Erdogan la oportunidad de buscar el apoyo del partido prokurdo DEM para mantenerse en el cargo más allá del límite presidencial de dos mandatos. Erdogan podría postularse de nuevo si el Parlamento convoca elecciones anticipadas durante su mandato actual.

El borrador legislativo, de 12 artículos, detalla los procedimientos para el desarme del grupo —que aún conserva la mayor parte de sus armas— y la rehabilitación de miles de miembros del PKK.

La legislación suspendería algunas condenas de prisión para miembros del PKK condenados y aplazaría investigaciones y juicios en curso durante cinco o 10 años, dependiendo de la gravedad de los presuntos delitos. Si no se comete ningún delito relacionado con el terrorismo dentro de ese plazo, los casos serían archivados.

Los milicianos condenados por homicidios intencionales y quienes recibieron penas de cadena perpetua antes de 2005 quedan excluidos de las disposiciones del proyecto. Esto aplica a Ocalan y a otras figuras de alto rango del PKK.

La propuesta también crea comités ministeriales y parlamentarios para supervisar el proceso de desarme. Las medidas entrarían en vigor únicamente después de que el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía confirme que el grupo se ha disuelto y ha entregado todas las armas.

Aquellos que quieran beneficiarse de la ley tendrían seis meses para solicitarlo después de que la decisión del Consejo de Seguridad Nacional se publique en el boletín oficial.

Según informes de prensa, se espera que se beneficien miembros del PKK exiliados y aquellos en Irak y Siria.

El PKK dice que la legislación es apenas un comienzo

El medio ANF, vinculado al PKK, difundió un comunicado del grupo en el que señaló que la legislación turca es un “comienzo” para resolver los asuntos pendientes, y que presenta “graves carencias y deficiencias”. Reclamó la liberación de Ocalan, al afirmar que el proceso de paz solo puede avanzar si él “vive y trabaja libremente”.

También sostuvo que la legislación no aborda las demandas de reformas democráticas y de derechos kurdos, y añadió que los combatientes del PKK no entregarían sus armas ni regresarían a Turquía “si no pueden participar en la política democrática sobre la base de la libertad de pensamiento y la libertad de asociación, y si son procesados y encarcelados por sus opiniones o por las organizaciones que establezcan”.

“El pueblo de Turquía, que ha pagado un alto precio durante muchos años, ahora tiene una oportunidad de consolidar la paz y construir democracia”, declaró ante el Parlamento Gulistan Kilic Kocyigit, del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM) de orientación prokurda.

“Por supuesto, la propuesta tiene carencias, y ahora tenemos la responsabilidad de abordar estas carencias”, agregó, en una aparente referencia a las demandas de mayores derechos para los kurdos y de reformas democráticas.

Musavat Dervisoglu, líder del nacionalista Partido Bueno, de centroderecha, que se opone al proyecto, manifestó que este “allanaría el camino” para que Erdogan permanezca en el poder.

Se espera que las medidas se aprueben con facilidad con los votos del partido gobernante de Erdogan, sus aliados nacionalistas y el DEM. El mayor partido de oposición en el Parlamento, el Nuevo Partido, también indicó que votaría a favor, pese a las deficiencias del proyecto.

La liberación de Ocalan no está prevista, pero las condiciones podrían mejorar

El DEM ha presionado para que a Ocalan, encarcelado desde 1999, se le otorgue un estatus oficial para coordinar el proceso de transición, lo que conduciría a su liberación.

La propuesta actual, sin embargo, no menciona el estatus de Ocalan ni una posible excarcelación.

No obstante, informes de prensa han sugerido que probablemente se mejoren las condiciones de Ocalan en su prisión insular frente a Istanbul, permitiéndole un régimen de visitas más amplio y comunicación con el exterior.

El PKK ha librado una insurgencia armada desde 1984 que ha cobrado decenas de miles de vidas y se ha extendido a Irak y Siria. Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea lo han designado como organización terrorista.

El grupo buscó inicialmente un Estado kurdo independiente, pero más tarde cambió hacia demandas de autonomía y de ampliación de derechos en Turquía.

Los anteriores esfuerzos de paz entre Turquía y el PKK han fracasado, el más reciente en 2015.

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Stella Martany colaboró desde Irbil, Irak.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.