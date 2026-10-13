Ciberataque contra sistemas de refrigeración afecta a 700 supermercados, dice el gobierno francés

Ciberataques afectaron cadenas de supermercados europeas, provocando que los sistemas de refrigeración se sobrecalentaran en cientos de tiendas en Francia y obligando a una importante cadena a cerrar sitios web que atienden a clientes en Europa y Estados Unidos.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, declaró ante el Parlamento el martes que unos 700 de los 10.000 supermercados del país se vieron afectados. Dijo que no suponía “ningún riesgo para el suministro de alimentos en Francia”, pero reconoció que el ataque “toca el corazón de nuestra seguridad alimentaria”.

″Fue una llamada de atención para todos”, señaló.

La fiscalía de París informó el martes que su unidad de ciberdelincuencia estaba investigando el ataque a gran escala, incluido el alcance de los daños causados por alimentos echados a perder y posibles incendios.

Dominique Schelcher, director general de la cadena de supermercados francesa Cooperative U, dijo que 80 de las 2.000 tiendas de la empresa se vieron afectadas. La mayoría logró evitar interrupciones en la refrigeración, pero algunas tuvieron que desechar alimentos, dijo en X.

“Apuntar a equipos esenciales para la conservación de productos frescos es un ataque a la cadena de suministro de alimentos francesa. No tiene precedentes, es extremadamente grave e inaceptable”, señaló Schelcher.

La empresa tecnológica danesa Danfoss, que suministró el software de gestión de refrigeración, dijo el lunes que la mayoría de los sistemas afectados eran productos antiguos que ya no recibían actualizaciones de software ni de seguridad.

“Danfoss ha aconsejado desde hace tiempo a los clientes mantener actualizados los sistemas soportados con el firmware más reciente, así como operar detrás de un cortafuegos”, afirmó la compañía.

Danfoss afirmó que estaba trabajando con los clientes afectados para limitar los daños.

Por otro lado, el gigante holandés de supermercados Ahold Delhaize dijo el martes que estaba trabajando para restablecer los sistemas que apagó como medida de precaución. La empresa, que opera Albert Heijn en los Países Bajos, Delhaize en Bélgica y Stop & Shop en Estados Unidos, declinó dar más detalles.

Las páginas web de varias de sus marcas, incluyendo Stop & Shop, Food Lion y Albert Heijn, estaban fuera de servicio el martes, aunque las tiendas estaban abiertas y atendiendo a los clientes.

Ahold Delhaize afirmó que no tenía pruebas de que se hubieran robado datos de clientes o empleados.

“Proteger nuestra infraestructura en el mejor interés de nuestros clientes, asociados y socios es una prioridad máxima”, afirmó la empresa. “Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que este problema pueda haber causado a clientes y socios.”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.