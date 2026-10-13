Los bancos más grandes de Wall Street reportan otro sólido trimestre, pero alertan de la inflación

Los bancos más grandes de Wall Street reportaron otro trimestre sólido el martes, ya que el consumidor en Estados Unidos sigue pagando sus cuentas y las empresas continúan invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial.

Pero, aunque JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs reportaron mayores ganancias que hace un año, advirtieron sobre el impacto a largo plazo de las tasas de interés más altas, así como sobre el efecto que los precios más elevados podrían tener en el consumidor si la inflación no se controla.

JPMorgan registró una ganancia de 15.300 millones de dólares en el tercer trimestre, o 5,57 dólares por acción, frente a 14.400 millones de dólares, o 5,07 dólares por acción, en el mismo periodo del año anterior. Los resultados no cumplieron las expectativas de los analistas, ya que Wall Street esperaba que el banco ganara 5,93 dólares por acción.

Fue un inusual incumplimiento de previsiones de ganancias para JPMorgan y su director general, Jamie Dimon. La última vez que el banco no alcanzó las expectativas de los analistas fue hace casi tres años. La división de banca de inversión de JPMorgan fue la responsable este trimestre, ya que sus mesas de negociación de renta fija registraron una desaceleración de la actividad en comparación tanto con principios de este verano como con el año pasado.

“La economía de Estados Unidos siguió impulsada por una fuerte inversión empresarial y un gasto continuo de los consumidores”, señaló Dimon en un comunicado. “Sin embargo, los grandes déficits fiscales, una inflación persistente, los precios elevados de los activos, el aumento de las tasas de interés y las condiciones geopolíticas continúan cambiando bajo la superficie”.

Los grandes bancos suelen dar inicio a la temporada trimestral de resultados, y esta es clave para el mercado bursátil dado que las sólidas ganancias corporativas han ayudado a impulsar al S&P 500 a niveles récord. Los analistas esperan que las empresas del S&P 500 registren un crecimiento general de casi 30% en las ganancias por acción respecto de hace un año, según el proveedor de datos FactSet. Si están en lo cierto, sería el tercer trimestre consecutivo de crecimiento que supera el 25%.

Goldman Sachs, cuyas ganancias del tercer trimestre aumentaron gracias a un fuerte incremento de los ingresos accionarios, también informó que su actividad de negociación de bonos se desaceleró el trimestre pasado. El banco registró una ganancia de 5.290 millones de dólares, o 17,01 dólares por acción, en comparación con 4.100 millones de dólares, o 12,25 dólares por acción, un año antes.

El mercado de bonos registró niveles significativos de volatilidad y turbulencia este verano, a medida que los inversionistas se mostraban cada vez más preocupados por el gasto público y la inflación. El rendimiento de instrumentos financieros fundamentales como los bonos del Tesoro a 10 y 30 años subió a niveles no vistos en años. Los mayores precios del diésel, la tecnología y los alimentos dieron a la Reserva Federal motivos para subir las tasas de interés el mes pasado, pese a la presión de la Casa Blanca para que no lo hiciera.

Citigroup señaló que sus ganancias del tercer trimestre se dispararon 40% respecto de hace un año, superando las expectativas de Wall Street. El banco registró mayores ingresos por banca de inversión y gestión patrimonial, mientras que las ganancias de la división de tarjetas de crédito se mantuvieron sin cambios.

Wells Fargo registró una ganancia de 5.950 millones de dólares, o 1,87 dólares por acción, superando los pronósticos de Wall Street. Las ganancias del banco con sede en San Francisco han subido de manera constante en los últimos trimestres después de que los reguladores bancarios federales eliminaron el límite de activos que se había impuesto durante varios años tras el escándalo de prácticas de ventas del banco, ocurrido hace casi una década.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.