EEUU solicita la renuncia a su embajadora en Grecia, Guilfoyle, tras informes de conducta indebida

Kimberly Guilfoyle, la embajadora de Estados Unidos en Grecia designada por el presidente Donald Trump, ha recibido la solicitud de que renuncie a su cargo después de enfrentar duras críticas por acusaciones de que incurrió en conductas indebidas y posiblemente ilegales antes y durante su gestión en Atenas, informó el martes la nueva secretaria de prensa del mandatario, Katie Zacharia.

Apenas el fin de semana se adelantó dicha posibilidad a The Associated Press y el lunes, el presidente Trump manifestó su descontento con los reportes sobre la conducta de Guilfoyle.

“Bueno, lo estamos analizando”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si estaba considerando despedir a Guilfoyle. “No estamos contentos”.

Esos comentarios se produjeron un día después de que The Associated Press, citando a un alto funcionario de Estados Unidos, informó que Trump y el secretario de Estado Marco Rubio estaban “extremadamente furiosos” por la conducta atribuida a Guilfoyle y que probablemente decidirán sobre su futuro esta semana.

En su primera rueda de prensa, Zacharia afirmó que Guilfoyle “ha sido un activo maravilloso para el equipo, y le deseamos lo mejor”.

Reportes periodísticos sobre la conducta de Guilfoyle

En una serie de artículos desde finales del mes pasado, The Wall Street Journal ha informado sobre conductas cuestionables de Guilfoyle, incluida una presunta amenaza a un funcionario del país anfitrión, la aceptación de regalos y servicios indebidos y el ofrecimiento de usar su influencia dentro de la administración a cambio del pago de una elevada factura de tarjeta de crédito.

Guilfoyle no ha abordado los reportes directamente. Pero en un comunicado difundido a última hora del domingo, sus abogados negaron que hubiera hecho algo incorrecto y sostuvieron que el dinero que estaba solicitando a un donante de Trump era un pago por servicios —apariciones públicas y conferencias anteriores a su nominación como embajadora— que no se habían pagado.

Los abogados, David Schwartz y Jesse Binnall, también rechazaron las acusaciones de conducta impropia relacionadas con los viajes de Guilfoyle en aviones privados, al señalar que antes de cada uno de esos viajes ella “solicitó, obtuvo y siguió la orientación del Departamento de Estado y cumplió con las normas de viaje del Departamento”, indicaron.

Rubio defendió a Guilfoyle y reprende a periodistas

Después de respaldar a Guilfoyle tras el primer reportaje, Rubio ha declinado comentar públicamente sobre el aumento de las acusaciones. La semana pasada, Rubio declaró: “Nuestra embajadora ha sido una embajadora sólida aquí”.

Pero después de que apareció otro reportaje más, el jueves antes de irse de Atenas, Rubio reprendió a los periodistas por preguntar sobre las acusaciones, al decir que no sabía si eran ciertas y que no respondería si no podía confirmarlas.

“Ustedes andan por ahí pensando que porque alguna fuente les dijo algo y ustedes lo publicaron, es el evangelio. No es el evangelio. No es el evangelio para mí. Así no hacemos las cosas”, expresó Rubio al pie de su avión, mientras Guilfoyle, que estaba allí para verlo partir, observaba.

Un segundo funcionario de Estados Unidos, que también habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos de personal, dijo que el inspector general del Departamento de Estado está revisando las acusaciones, que comenzaron a surgir por primera vez en el Journal a finales de septiembre y desde entonces se han multiplicado.

El segundo funcionario no pudo decir si ya había comenzado una investigación formal del inspector general. Los inspectores generales a menudo realizan indagaciones informales sobre quejas contra empleados y, muchas veces, esas indagaciones no derivan en una investigación completa, que puede resultar en medidas disciplinarias hasta e incluida la destitución.

El Departamento de Estado ha declinado comentar sobre una posible investigación del inspector general.

Los demócratas piden una investigación

Los dos principales demócratas en las comisiones de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y de Relaciones Exteriores del Senado, el representante Gregory Meeks de Nueva York y la senadora Jeanne Shaheen de Nueva Hampshire, así como el miembro de mayor rango en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, Robert Garcia, demócrata por California, ya han pedido una investigación sobre Guilfoyle.

Desde finales de septiembre, el Journal ha detallado numerosos relatos de conducta cuestionable por parte de Guilfoyle. Su primer reportaje indicó que ella les había dicho a invitados en una recepción que Estados Unidos podría socavar al gobierno griego si así lo decidiera, promovió los intereses comerciales de una empresa griega específica de construcción y energía, y permitió que su lobista ingresara a reuniones diplomáticas privadas.

Mientras Rubio estaba en Atenas, el Journal informó —citando mensajes de texto— que Guilfoyle le había pedido a un donante y simpatizante de Trump que pagara una factura de tarjeta de crédito de 100.000 dólares justo antes de su audiencia de confirmación, prometiéndole acceso a funcionarios de la administración si lo hacía.

Luego, el Journal informó que Guilfoyle se enfureció por no haber sido invitada a un evento de temática griega en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a principios de este año y exigió asistir mientras se jactaba de viajes de lujo a Francia con ejecutivos de empresas energéticas.

Otro reportaje, del tabloide británico The Daily Mail, señaló que Guilfoyle había alienado al personal de la embajada de Estados Unidos en Atenas y había llevado al límite lo que se considera un comportamiento apropiado para la principal representante de Washington en Grecia.

Guilfoyle es una exconductora de Fox News Channel y exfiscal de California que estuvo casada con el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y estuvo comprometida con el hijo de Trump, Donald Jr.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.