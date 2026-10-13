Israel devuelve 22 artefactos mientras Grecia busca repatriar antigüedades

Israel devolvió el martes 22 artefactos antiguos retirados ilegalmente de Grecia, mientras Atenas intensifica una campaña internacional de repatriación de esculturas tomadas de la Acrópolis.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, recibió los objetos de la Autoridad de Antigüedades de Israel y de Amir Ganor, director de su división de prevención de robos, en una ceremonia realizada en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

“Es la primera vez que Israel devuelve antigüedades a Grecia, lo que marca el punto de partida de una cooperación más estrecha entre ambos países para la protección del patrimonio cultural”, expresó Mendoni. “Cada devolución de un objeto cultural a su lugar de origen tiene una dimensión simbólica y moral más amplia”.

La colección incluye una pequeña estatuilla de bronce de una mujer y cerámica compuesta por esbeltos frascos de aceite, ánforas de dos asas y copas para beber decoradas con escenas mitológicas y motivos geométricos. Los objetos están fechados de manera provisional entre aproximadamente el 700 a. C. y el 320 a. C.

Atenas está ampliando los vínculos culturales bilaterales como parte de su campaña para asegurar el regreso de los Mármoles del Partenón. Las esculturas, de 2.500 años de antigüedad, fueron retiradas de la Acrópolis y ahora se exhiben en el Museo Británico de Londres.

Grecia, bajo su actual gobierno conservador, e Israel han reforzado en los últimos años sus lazos energéticos y de defensa. Israel firmó en agosto un acuerdo de 3.000 millones de euros (unos 3.500 millones de dólares) para construir un sistema de defensa aérea en Grecia, denominado Escudo de Aquiles, en lo que se describió como el mayor acuerdo de defensa entre ambos países.

Funcionarios griegos e israelíes no revelaron el martes cómo se descubrieron los artefactos en Israel ni las circunstancias de su retirada ilegal de Grecia. En casos anteriores, las antigüedades devueltas desde colecciones privadas en el extranjero a menudo se han rastreado hasta excavaciones ilícitas.

Pninat Yanay, embajadora de Israel en Grecia, señaló que los objetos fueron recuperados durante una “investigación de las autoridades israelíes sobre el comercio ilegal de antigüedades”.

“Tanto en Grecia como en Israel, la arqueología ocupa un lugar especial en la vida nacional. Nos ayuda a entender de dónde venimos y quiénes somos”, indicó la funcionaria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.