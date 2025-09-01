Australia pagará a Nauru para reasentar a criminales nacidos en el extranjero

Australia pagará a la pequeña isla del Pacífico de Nauru para reasentar a criminales nacidos en el extranjero que los tribunales han dictaminado que no pueden ser encarcelados indefinidamente, dijo el lunes el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Nauru se ha convertido en una solución política para el gobierno después de que el Tribunal Superior de Australia dictaminara en 2023 que los no ciudadanos sin perspectivas de ser reasentados fuera de Australia ya no podrían ser retenidos indefinidamente en centros de inmigración.

Albanese no confirmó los reportes en medios de que Australia pagaría a la diminuta nación insular del Pacífico, con una población de 13.000 habitantes, 400 millones de dólares australianos (262 millones de dólares) para establecer el acuerdo y luego 70 millones de dólares australianos (46 millones de dólares) al año para mantenerlo.

"Las personas que no tienen derecho a estar aquí necesitan encontrar un lugar a donde ir, si no pueden regresar a casa", dijo Albanese a la Australian Broadcasting Corp.

"Si no pueden ser enviados de regreso a su país de origen debido a las disposiciones de no devolución y las obligaciones que tenemos, entonces necesitamos encontrar otro país para que vayan", agregó Albanese.

El ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, sorprendió a los medios australianos el viernes al visitar Nauru, donde firmó un memorando de entendimiento con el presidente de Nauru, David Adeang.

Adeang dijo en un comunicado el domingo que el acuerdo "contiene compromisos para el tratamiento adecuado y la residencia a largo plazo de personas que no tienen derecho legal a permanecer en Australia, para ser recibidas por Nauru".

"Australia proporcionará financiación para respaldar este acuerdo y apoyar la resiliencia económica a largo plazo de Nauru", dijo Adeang.

El acuerdo se activará cuando Nauru reciba a los primeros "transferidos", quienes recibirán visas a largo plazo, dijo el presidente.

El Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo de Australia, un grupo de defensa, informó que Nauru planeaba emitir 280 visas a no ciudadanos que Australia quería deportar.

El centro dijo que la legislación que se presentará el martes al Parlamento de Australia eliminaría el derecho a la equidad en las decisiones de deportación bajo el nuevo acuerdo con Nauru. Las visas canceladas que están en apelación en los tribunales serían canceladas por la nueva ley.

La subdirectora ejecutiva del centro, Jana Favero, dijo que la legislación podría permitir la deportación de 80.000 personas.

"Eso son decenas de miles de vidas en riesgo, no el pequeño número que el gobierno querría que los australianos creyeran", dijo Favero en un comunicado.

Albanese dijo que ambos gobiernos harían públicos los detalles completos del acuerdo de forma simultánea.

"Hay complejidades y detalles aquí, incluido el número de personas que van", dijo Albanese.

Una decisión del Tribunal Superior de Australia en 2023 anuló la política del gobierno de mantener detenidos a inmigrantes que no pasaron los filtros legales para instalarse en Australia, generalmente debido a conductas delictivas. El gobierno dijo que no podían ser deportados.

Países como Afganistán se consideran inseguros para repatriar a sus nacionales. Irán se niega a aceptar a iraníes que no regresan voluntariamente.

Un ejemplo de esos casos fue el presentado por un miembro de la minoría musulmana rohinya perseguida de Myanmar, identificado en el tribunal como NZYQ. Llegó a Australia en un barco de contrabandistas en 2012 y violó a un niño poco después de ser liberado en Australia. Cumplió una condena en prisión y luego fue transferido a un centro de detención de inmigración indefinida hasta que ganó su caso judicial.

Más de 200 inmigrantes que no pueden ser deportados han sido liberados de la detención como resultado del caso NZYQ. Algunos han cometido más delitos y han regresado a prisión.

Burke anunció en febrero que a tres criminales violentos, incluido un asesino convicto, se les habían emitido visas de 30 años para vivir en Nauru. Pero sus deportaciones han sido impugnadas en los tribunales australianos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.