Un terremoto destruye aldeas en el este de Afganistán y mata a más de 620 personas

Un terremoto destruyó numerosas aldeas en el este de Afganistán, mató al menos a 620 personas e hirió a más de 1.300, dijo el lunes un portavoz del gobierno talibán.

El sismo de magnitud 6,0 del domingo por la noche afectó a varias localidades en la provincia de Kunar, cerca de la ciudad de Jalalabad en la vecina provincia de Nangarhar, y causó daños extensos.

Imágenes de Nangarhar mostraban a personas cavando frenéticamente entre los escombros con sus manos, buscando a sus seres queridos en plena noche. Los heridos fueron sacados en camillas de edificios colapsados hacia helicópteros. Los aldeanos en Kunar dieron entrevistas ante sus hogares destrozados.

El temblor se reportó a las 11:47 de la noche, con epicentro 27 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Jalalabad en la provincia de Nangarhar, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a apenas ocho kilómetros de profundidad. Los terremotos más superficiales tienden a causar más daños. Después se produjeron varias réplicas.

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Matin Qani, confirmó las cifras de víctimas a Associated Press, diciendo que el terremoto nocturno mató a 610 personas y dejó 1.300 heridos en Kunar. Muchas casas fueron destruidas.

Los edificios en Afganistán tienden a ser construcciones de poca altura, principalmente de concreto y ladrillo, con viviendas en áreas rurales y periféricas hechas de ladrillos de barro y madera. Muchas son de construcción precaria.

Un residente del distrito de Nurgal, una de las áreas más afectadas en Kunar, dijo que casi toda la aldea se había derrumbado.

"Los niños están bajo los escombros. Los ancianos están bajo los escombros. Los jóvenes están bajo los escombros", dijo el aldeano, que no dio su nombre. "Necesitamos ayuda aquí", suplicó. "Necesitamos que la gente venga aquí y se una a nosotros. Dejemos sacar a las personas que están enterradas. No hay nadie que pueda venir y sacar los cuerpos de debajo de los escombros".

El este de Afganistán es montañoso, con áreas remotas. El terremoto ha empeorado las comunicaciones.

"Las operaciones de rescate están en marcha y equipos médicos de Kunar, Nangarhar y la capital Kabul han llegado al área", dijo Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública.

Zaman dijo que muchas áreas no habían podido reportar cifras de víctimas y que "se esperaba que los números cambiaran" a medida que se informaran las muertes y lesiones. El portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que "se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas".

Jalalabad es una ciudad comercial bulliciosa debido a su proximidad con el vecino Pakistán y a un importante cruce fronterizo entre los países. Aunque tiene una población de aproximadamente 300.000 personas según el municipio, se cree que su área metropolitana es mucho más grande.

Jalalabad también cuenta con una considerable agricultura y ganadería, incluyendo frutas cítricas y arroz, con el río Kabul que fluye a través de la ciudad.

Un terremoto de magnitud 6,3 golpeó Afganistán el 7 de octubre de 2023, seguido de fuertes réplicas. El gobierno talibán estimó que al menos 4.000 personas perecieron.

La ONU dio un número de muertos mucho menor, de aproximadamente 1.500. Fue el desastre natural más mortífero que ha golpeado Afganistán en la memoria reciente.

