Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

UE sospecha que Rusia interfirió con el radar del avión de la presidenta de la Comisión Europea

Associated Press
Lunes, 01 de septiembre de 2025 06:35 EDT
UE-RUSIA-AVION PRESIDENTA
UE-RUSIA-AVION PRESIDENTA (AP)

Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue afectado por interferencias de radar sobre Bulgaria en lo que se sospecha fue una operación rusa, afirmó el lunes una portavoz.

El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Plovdiv y Von der Leyen continuará su gira planificada por las naciones de la Unión Europea que limitan con Rusia y Bielorrusia, manifestó la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in