UE sospecha que Rusia interfirió con el radar del avión de la presidenta de la Comisión Europea

Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue afectado por interferencias de radar sobre Bulgaria en lo que se sospecha fue una operación rusa, afirmó el lunes una portavoz.

El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Plovdiv y Von der Leyen continuará su gira planificada por las naciones de la Unión Europea que limitan con Rusia y Bielorrusia, manifestó la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.