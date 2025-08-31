Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

La tormenta tropical Kiko se forma en el Pacífico oriental; sin amenaza inmediata para tierra

AP Noticias
Domingo, 31 de agosto de 2025 14:34 EDT
TORMENTAS
TORMENTAS (AP)

Una nueva tormenta tropical se ha formado en el océano Pacífico oriental, a más de 1.000 kilómetros (millas) de la costa de México. No hay amenaza inmediata para tierra firme.

La tormenta tropical Kiko se desarrolló el domingo temprano y está prevista a convertirse en huracán más adelante esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. El centro de huracanes no emitió ninguna vigilancia o advertencia costera.

"Se espera un fortalecimiento durante los próximos días, y se pronostica que el sistema se convierta en huracán para el martes", afirmó el centro de huracanes.

El centro de la tormenta se encontraba a unos 1.680 kilómetros (unas 1.045 millas) al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 65 km/h (40 mph). Se mueve a una velocidad de 15 km/h (9 mph).

Relacionados

Las tormentas tropicales tienen velocidades de viento de entre aproximadamente 63 y 73 km/h (entre 39 y 73 mph). Se convierte en huracán cuando la velocidad del viento alcanza aproximadamente 119 km/h (74 mph).

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in