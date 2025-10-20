Aparece una misteriosa pista de aterrizaje en una isla yemení mientras los hutíes se ven presionados

Una nueva pista de aterrizaje está siendo construida en una isla volcánica en el mar Rojo frente a la costa de Yemen, según muestran imágenes satelitales, probablemente un nuevo proyecto de fuerzas aliadas a los que se oponen a los rebeldes hutíes del país, que a su vez están respaldados por Irán.

La pista de aterrizaje en la isla Zuqar proporciona otro enlace en una red de bases en alta mar en una región clave para el transporte marítimo internacional, donde los hutíes ya han atacado más de 100 barcos, hundido cuatro embarcaciones y matado al menos a nueve marinos durante la guerra entre Israel y Hamás.

La estructura podría darle a una fuerza militar la capacidad de realizar vigilancia aérea sobre el mar Rojo, el golfo de Adén y el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb que conecta las dos vías fluviales frente a África Oriental y la península Arábiga.

Sin embargo, sigue sin estar claro qué desencadenaría el uso de la pista de aterrizaje para una campaña militar. Emiratos Árabes Unidos, que han construido otras pistas en la región, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hicieron las fuerzas antihutíes de Yemen, divididas por intereses enfrentados e incapaces de lanzar un asalto coordinado contra los rebeldes incluso después de intensas campañas de bombardeo estadounidenses e israelíes que los tuvieron como objetivo.

En los últimos meses, las fuerzas antihutíes han podido interceptar más cargamentos destinados a los hutíes, algo que tener una presencia en Zuqar podría facilitar.

“No se puede descartar la posibilidad de una nueva ofensiva yemení contra los hutíes, respaldada por la coalición liderada por Arabia Saudí, aunque no lo veo como algo inminente”, dijo Eleonora Ardemagni, analista del Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales que ha estudiado Yemen durante mucho tiempo.

"Hay un punto más importante en mi opinión respecto al evento en Zuqar: contrarrestar las actividades de contrabando de los hutíes, con especial atención a las armas", añadió.

Una pista de aterrizaje en una isla estratégica

Fotos satelitales de Planet Labs PBC analizadas por The Associated Press muestran la construcción de una pista de aterrizaje de casi 2.000 metros en la Isla Zuqar, que se encuentra unos 90 kilómetros al sureste de la ciudad portuaria de Hodeida, controlada por los hutíes, un centro clave de transporte marítimo.

Las imágenes muestran que el trabajo comenzó en abril para construir un muelle en la isla, luego se despejó el terreno a lo largo del sitio de la pista de aterrizaje. A finales de agosto, lo que parece ser asfalto estaba siendo colocado a lo largo de la pista. Imágenes de octubre muestran que el trabajo continúa, con marcas de pista pintadas a mediados de mes.

Nadie se ha atribuido la obra. Sin embargo, datos de seguimiento de barcos analizados por AP muestran que el Batsa, un buque de carga con bandera de Togo registrado a una empresa marítima con sede en Dubái, pasó casi una semana junto al nuevo muelle en la isla Zuqar tras zarpar de Berbera en Somalilandia, donde hay un puerto de DP World. DP World declinó comentar.

Una empresa marítima con sede en Dubái, Saif Shipping and Marine Services, reconoció haber recibido un pedido para entregar el asfalto a la isla, probablemente utilizado en la construcción de la pista de aterrizaje en nombre de otras empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Otras empresas marítimas con sede en los Emiratos han estado asociadas con otros proyectos de construcción de pistas de aterrizaje en Yemen que luego se vincularon con los Emiratos Árabes Unidos.

Se cree que Emiratos Árabes Unidos está detrás de múltiples proyectos de pistas de aterrizaje en los últimos años en Yemen. En Mocha, en el mar Rojo, un proyecto para extender el aeropuerto de esa ciudad ahora permite aterrizar aviones mucho más grandes. Funcionarios locales atribuyeron ese proyecto a Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos, incluidos Abu Dabi y Dubái. También hay ahora una pista de aterrizaje en la cercana Dhubab.

Otra pista de aterrizaje está en la Isla Abd al-Kuri, en el océano Índico cerca de la entrada del golfo de Adén. Y en el propio estrecho de Bab el-Mandeb hayotra pista de aterrizaje construida por Emiratos Árabes Unidos en la isla Mayun. Una fuerza secesionista antihutí en Yemen conocida como el Consejo de Transición del Sur, que ha sido respaldada durante mucho tiempo por Emiratos Árabes Unidos, controla la isla y ha reconocido el papel de los Emiratos en la construcción del aeropuerto.

Objetivo de los envíos hutíes

La isla Zuqar es una ubicación estratégica en el mar Rojo. Eritrea capturó la isla en 1995 después de luchar contra las fuerzas yemeníes. Un tribunal internacional en 1998 colocó formalmente la isla bajo la custodia de Yemen.

La isla se vio nuevamente envuelta en la guerra después de que los hutíes tomaran la capital de Yemen, Saná, en 2014 y comenzaran una marcha hacia el sur, cuando los rebeldes tomaron Zuqar.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos entraron en la guerra en 2015 en nombre del gobierno exiliado del país y detuvieron el avance hutí. También repelieron a los hutíes de Zuqar, retomando la isla, que se ha convertido en una base para las fuerzas navales leales a Tariq Saleh, un sobrino del difunto líder fuerte de Yemen, Ali Abdullah Saleh.

El joven Saleh, que fue aliado de los hutíes antes de que su tío cambiara de bando y los rebeldes lo mataran, ha sido respaldado por Emiratos Árabes Unidos.

Desde entonces, las líneas del frente de la guerra llevan años congeladas.

Lo que cambió fue que los hutíes llevaron su campaña a nivel global con ataques a barcos en el mar Rojo y el golfo de Adén. Eso continuó incluso después de una campaña de intensos ataques aéreos conocida como Operación Rough Rider lanzada por Estados Unidos y continuos ataques por parte de Israel, que parecen estar acercándose a la cúpula de los hutíes a pesar de la tendencia de los rebeldes al secretismo.

"Los hutíes, como cualquier grupo insurgente, ganan al no perder", escribió en junio Gregory D. Johnsen, un experto en Yemen. "Es como el grupo ha sobrevivido y crecido a partir de cada una de sus guerras".

Aunque existe una confederación poco integrada de grupos antihutíes, sigue fragmentada y no lanzó ningún ataque durante los ataques aéreos de Estados Unidos. Pero la creciente red de bases aéreas alrededor de Yemen se produce cuando las fuerzas antihutíes han realizado varias incautaciones significativas de armas, probablemente destinadas a los rebeldes, incluida una gran captura que fue elogiada por el Comando Central del ejército de Estados Unidos.

“Una pista de aterrizaje emiratí en Zuqar podría servir para mejorar la vigilancia y el monitoreo frente a la costa de Hodeida para apoyar mejor a las fuerzas yemeníes en la lucha contra el contrabando”, señaló Ardemagni.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.