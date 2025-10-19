Un padre regresa de detención en Israel y encuentra Gaza y su familia destrozadas

En medio de la alegría de ser liberado después de 20 meses de sufrimiento en prisiones israelíes, Mohammed Abu Moussa se dio cuenta de que algo andaba mal.

Cuando bajó del autobús que los llevó a él y a otros detenidos palestinos liberados a Gaza la semana pasada, el técnico médico de 45 años se reunió con su esposa y sus dos hijos pequeños. Pero cuando preguntó por su madre, su hermano no le miró a los ojos.

Finalmente le sentaron y se lo contaron: Su madre, su hermana menor Aya, los hijos de Aya y su tía y su tío habían sido asesinados por un ataque aéreo israelí que golpeó su refugio en el centro de Gaza en julio.

Más de 1.800 palestinos capturados en Gaza por tropas israelíes durante la guerra de dos años fueron liberados esta semana bajo el acuerdo de alto el fuego que trajo la liberación por parte de Hamás de los últimos rehenes vivos. Israel también liberó a alrededor de 250 prisioneros palestinos condenados en las últimas décadas, quienes principalmente regresaron a Cisjordania ocupada o fueron exiliados al extranjero, aunque algunos fueron enviados a Gaza.

Aquellos liberados de regreso a Gaza se encontraron con el impacto de cómo su tierra natal había sido destruida y sus familias destrozadas por los bombardeos y ofensivas israelíes mientras estaban encarcelados, con pocas noticias de la guerra.

Recordando su regreso, Abu Moussa dijo que el dolor los golpeó incluso antes de que los detenidos liberados bajaran del autobús el lunes. Algunos gritaban por las ventanas del autobús a personas que conocían en la multitud que los recibía y preguntaban por hermanos, madres y padres.

A menudo, dijo, la respuesta era breve: "Que Dios dé descanso a sus almas".

Capturado mientras su familia huía

Abu Moussa sufrió su primera pérdida poco después de que Israel emprendiera su campaña con el objetivo de destruir a Hamás tras el ataque de milicianos el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Ocho días después, un ataque aéreo golpeó la casa de su familia en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, mientras él estaba de servicio en el Hospital Nasser, donde trabajaba como técnico en radiología. Un video que circulaba en línea en ese momento les mostraba a él y a su esposa, Rawan Salha, corriendo por el hospital en busca de su hijo, Youssef, entre las víctimas. "Tiene siete años, cabello rizado, piel clara y es hermoso", lloraba Salha.

El niño había llegado muerto al hospital. En el ataque también murieron la esposa de uno de los hermanos de Abu Moussa y sus dos hijos.

En los meses siguientes, Abu Moussa trabajó constantemente mientras los heridos llegaban al hospital, donde Salha y sus dos hijos sobrevivientes también se refugiaban junto con cientos de personas más desplazadas de sus hogares. En febrero de 2024, las fuerzas israelíes rodearon el hospital, preparándose para asaltar la instalación en busca de milicianos sospechosos. Exigieron que todos se fueran, excepto el personal y los pacientes demasiado críticos para moverse.

Pero Salha se negó a irse sin Abu Moussa, dijo él. Así que salieron caminando con sus hijos. En un puesto de control militar israelí cercano, Abu Moussa fue llamado aparte con otros para ser interrogado en un estadio cercano.

Fue el comienzo de su larga separación de su familia.

Abuso en prisiones

Abu Moussa dice que sus meses en prisiones israelíes estuvieron llenos de abusos. Como los otros detenidos liberados de regreso a Gaza el lunes, nunca fue acusado.

Comenzó en el estadio, donde dijo que fue golpeado con palos y puños durante el interrogatorio. Todos los que se habían llevado del puesto de control estuvieron con las manos atadas con bridas durante tres días, sin agua y sin permitirles usar un baño. "Casi todos nos hicimos nuestras necesidades encima", dijo Abu Moussa.

Le llevaron a Sde Teiman, un campo de prisión militar dentro de Israel, donde estaría detenido dos meses. Todos los días, dijo, los detenidos eran obligados a arrodillarse durante horas sin moverse: "es agotador, sientes que te rompes la espalda", dijo. Los guardias apartaban a algunos para golpearlos, dijo Abu Moussa, agregando que le rompieron una costilla en una golpiza.

Fue trasladado a la prisión de Negev, administrada por autoridades civiles. Allí, dijo, las golpizas eran menos frecuentes y ocurrían principalmente cuando los guardias realizaban registros semanales en las celdas, dijo.

Pero las condiciones eran duras, dijo. Casi todos los detenidos tenían sarna, una infestación de ácaros que se introducen en la piel. "La gente se frotaba contra las paredes tratando de librarse de la picazón", dijo. A pesar de las solicitudes, los funcionarios de la prisión no dieron a los detenidos cremas para tratarla hasta unas semanas antes de su liberación, dijo.

La ropa de cama estaba sucia y a los detenidos no se les permitía cambiarse de ropa. Las heridas a menudo se infectaban, dijo. Cuando lavaban su única muda de ropa, tenían que desnudarse y envolverse en una manta, pero si los guardias los veían, "les quitaban la manta y te hacían dormir sin ella", dijo.

Los detenidos enfermos o con condiciones crónicas pedían medicamentos pero se les negaban, dijo. Un hombre, Mohammed al-Astal, sufrió una obstrucción del colon que empeoró y finalmente murió, dijo Abu Moussa.

"Nos trataban como animales", dijo.

Cuando se preguntó por el relato de Abu Moussa, el Servicio de Prisiones de Israel, que opera la prisión de Negev, dijo que no estaba al tanto de ello. Dijo que opera de acuerdo con la ley y que se respetan los derechos de los prisioneros a la atención médica y condiciones de vida adecuadas.

También en respuesta, el ejército negó que se produzcan abusos sistemáticos en sus instalaciones y dijo que actúa de acuerdo con la ley israelí e internacional. Dijo que investiga cualquier queja concreta.

El relato de Abu Moussa es similar a los de muchos palestinos liberados anteriormente. Al menos 75 palestinos han muerto en prisiones y centros de detención israelíes durante la guerra, dijo la ONU en un informe el mes pasado, señalando que las condiciones en las instalaciones equivalían a tortura que contribuyó a las muertes. Los análisis a un palestino de 17 años que murió en prisión en marzo encontraron que estaba desnutrido por inanición y tenía inflamación del colon y sarna, según un médico israelí que observó la autopsia.

Regreso a la devastación

Al cruzar la frontera de Israel a Gaza después de su liberación, "el primer impacto fue la destrucción", dijo Abu Moussa.

Su ciudad natal de Jan Yunis era irreconocible. Barrios enteros habían sido arrasados. Él y sus compañeros de viaje buscaban puntos de referencia entre los edificios destrozados.

Los autobuses llegaron al Hospital Nasser, donde la multitud los esperaba. Asustado por no verlos en la multitud, Abu Moussa preguntó a un compañero de trabajo del hospital dónde estaban su esposa e hijos. Le aseguró que estaban adentro, esperando.

Preguntó a uno de sus hermanos por su madre. El hermano no pudo mirar a Abu Moussa a los ojos y se limitó a decir: "Vendrá".

"No estaba siendo sincero conmigo", dijo Abu Moussa. Después de reunirse con su esposa e hijos, preguntó nuevamente por su madre y su hermana, Aya. Por fin se lo contaron.

Al recordar lo sucedido, Abu Moussa guardó silencio durante largos momentos, abrumado por la emoción. Con la voz quebrada por las lágrimas, recordó cómo su madre siempre había sido fuerte, negándose a llorar después de que uno de sus hermanos fuera asesinado durante la guerra entre Israel y Hamás en 2009.

"Siempre se mantenía firme, para que todos nosotros no nos debilitáramos", dijo.

Se preguntó si la alegría habría roto la reserva de su madre si hubiera podido verlo regresar de su encarcelamiento.

"La extraño. Quiero verla", lloró. "Quiero besarle la mano, la cabeza".

Keath informó desde El Cairo. La corresponsal de AP Sarah El Deeb en El Cairo contribuyó a este informe.