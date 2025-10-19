Israel identifica el cuerpo de un rehén mientras el principal cruce a Gaza sigue cerrado

Israel identificó el cuerpo de un rehén fallecido el domingo por la mañana, después de que Hamás entregara a Cruz Roja el sábado por la noche dos cadáveres que, según el grupo armado, son de rehenes fallecidos.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que el cuerpo fue identificado como Ronen Engel. El segundo cuerpo aún está en proceso de identificación en el Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel. Engel, de 54 años, fue asesinado durante el ataque del 7 de octubre en el kibbutz Nir Oz en la frontera con Gaza. Su esposa, Karina, y dos de sus tres hijos fueron secuestrados y liberados en un alto el fuego en noviembre de 2023.

Mientras tanto, Israel amenazaba con mantener el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto cerrado "hasta nuevo aviso". La declaración de la oficina de Netanyahu dijo que la reapertura de Rafah dependería de cómo cumpla Hamás la devolución de los restos de los 28 rehenes fallecidos, como indican los términos del cese el fuego.

Hamás ha entregado los restos de 11 rehenes identificados. Israel ha devuelto los cuerpos de 135 palestinos a Gaza.

La entrega de restos es uno de los puntos clave, junto con la entrega de ayuda a Gaza y el futuro del territorio devastado, dentro de un proceso de alto al fuego destinado a poner fin a dos años de guerra.

La apertura del paso de Rafah, un tema clave

El cruce de Rafah es el único que no estaba controlado por Israel antes de la guerra. Ha estado cerrado desde mayo de 2024, cuando Israel tomó el control del lado de Gaza. Un cruce completamente reabierto facilitaría a los palestinos buscar tratamiento médico, viajar o visitar a familiares en Egipto, donde viven decenas de miles de palestinos.

El domingo, el Ministerio del Interior de la Autoridad Palestina en Ramala anunció procedimientos para los palestinos que deseen salir o entrar a Gaza a través del cruce de Rafah. Para los palestinos que quieran salir de Gaza, el personal de la embajada Palestina en El Cairo estará en el cruce para emitir documentos de viaje temporales que permitan la entrada a Egipto. Los palestinos que deseen entrar en la Franja de Gaza deberán solicitar los documentos de entrada pertinentes en la embajada en El Cairo.

La guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 68.000 palestinos, según el Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás en el territorio. Sus cifras son consideradas una estimación confiable de las muertes en tiempos de guerra por agencias de la ONU y muchos expertos independientes. Israel las ha disputado sin proporcionar su propio recuento.

Miles de personas más están desaparecidas, según la Cruz Roja.

Milicianos liderados por Hamás mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 personas en el ataque al sur de Israel que desató la guerra el 7 de octubre de 2023.

Hamás dice que comienzan los contactos para la segunda fase del alto el fuego

Hamás dijo que había conversaciones en marcha con mediadores sobre los arreglos para iniciar negociaciones sobre la segunda fase del plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Hazem Kassem, portavoz de Hamás, dijo en un comunicado tarde el sábado que las negociaciones de la segunda fase "requieren consenso nacional".

Dijo que Hamás ha comenzado conversaciones para consolidar sus posiciones sobre los asuntos, pero no proporcionó más detalles.

Según el plan de Trump, la segunda fase de las negociaciones incluye el desarme de Hamás y el establecimiento de una autoridad respaldada internacionalmente para gobernar la asediada Franja de Gaza.

Kassem reiteró que el grupo no formará parte de la autoridad gobernante en una Gaza de posguerra. Los organismos gubernamentales dirigidos por Hamás en la Franja de Gaza están manejando los asuntos diarios para evitar un vacío de poder, dijo.

"Las agencias gubernamentales en Gaza continúan desempeñando sus funciones, ya que el vacío es muy peligroso, y esto continuará hasta que se forme un comité administrativo y sea acordado por todas las facciones palestinas", dijo.

Kassem pidió el establecimiento inmediato del Comité de Apoyo Comunitario, un cuerpo de tecnócratas palestinos, para manejar los asuntos diarios.

Estados Unidos acusa a Hamás de planear un ataque contra palestinos en Gaza

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el sábado que tenía informes creíbles de un ataque planeado inminente por parte de Hamás contra residentes de Gaza.

"Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría el progreso significativo logrado a través de los esfuerzos de mediación", dijo en un comunicado.

No hubo un comentario inmediato de Hamás sobre la declaración del Departamento de Estado. Sin embargo, el Ministerio del Interior, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, ha dicho que sus fuerzas están trabajando para restaurar la ley y el orden en las áreas de las que el ejército de Israel se retiró tras el alto el fuego.

Combatientes liderados por Hamás se enfrentaron con al menos dos grupos armados en el este de la ciudad de Gaza que, según Hamás, están involucrados en el saqueo de ayuda y colaborando con Israel. Ejecutaron a un puñado de sospechosos en público, en ejecuciones callejeras ampliamente condenadas.

