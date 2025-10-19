Rebeldes hutíes de Yemen detienen a 20 empleados de la ONU y confiscan equipo

Los rebeldes hutíes de Yemen detuvieron a dos docenas de empleados de la ONU el domingo, un día después de que asaltaran otra instalación de la ONU en la capital, Saná, afirmó un funcionario del organismo internacional.

Jean Alam, portavoz del coordinador residente de la ONU para Yemen, dijo a The Associated Press que los empleados de la ONU fueron detenidos dentro de la instalación en el barrio suroeste de Hada en Saná.

Alam señaló que entre los detenidos el domingo se encuentran cinco yemeníes y 15 empleados internacionales. Comentó que los rebeldes liberaron a otros 11 empleados de la ONU después de interrogarlos.

Manifestó que la ONU estaba en contacto con los hutíes y otras partes para "resolver esta grave situación lo más rápido posible, poner fin a la detención de todo el personal y restaurar el control total sobre sus instalaciones en Saná".

Un segundo funcionario de la ONU, que habló bajo condición de anonimato para discutir el asalto, informó que los rebeldes confiscaron todo el equipo de comunicaciones de la instalación, incluidos teléfonos, servidores y computadoras.

El funcionario indicó que los empleados detenidos pertenecen a múltiples agencias de la ONU, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Los hutíes han lanzado una represión prolongada contra la ONU y otras organizaciones internacionales que operan en áreas controladas por los rebeldes en Yemen, incluyendo Saná, la ciudad costera de Hodeida y el bastión rebelde en la provincia de Sadaa en el norte de Yemen.

Hasta ahora, decenas de personas, incluidos más de 50 empleados de la ONU, han sido detenidas. Un trabajador del Programa Mundial de Alimentos murió en detención a principios de este año en Sadaa.

Los rebeldes han alegado repetidamente, sin pruebas, que los empleados de la ONU detenidos y aquellos que trabajan con otros grupos internacionales y embajadas extranjeras eran espías. La ONU negó rotundamente las acusaciones.

La represión obligó a la ONU a suspender sus operaciones en la provincia de Saada en el norte de Yemen tras la detención de ocho empleados en enero. La ONU también reubicó a su principal coordinador humanitario en Yemen de Saná a la ciudad costera de Adén, que sirve como sede del gobierno reconocido internacionalmente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.