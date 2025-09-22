AP Explica: Impulso por una solución de dos Estados podría ser contraproducente

Francia y Arabia Saudí esperan utilizar la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidos de este año y una guerra cada vez más cruenta en la Franja de Gaza para inyectar nueva urgencia en la búsqueda de una solución de dos Estados al conflicto entre Israel y los palestinos.

Esos esfuerzos incluyen un nuevo mapa de ruta para la eventual creación de un Estado palestino en los territorios que Israel ocupó en la guerra de Oriente Medio de 1967, y la decisión de varios países de Occidente por sumarse a la mayoría global en el reconocimiento de dicho Estado antes de que se haya establecido.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente un Estado palestino el domingo, uniéndose a casi 150 países que ya lo habían hecho, y se tiene previsto que Francia haga lo mismo esta semana durante la Asamblea General.

Pero los esfuerzos por impulsar una solución de dos Estados enfrentan grandes obstáculos, comenzando con la vehemente oposición de Estados Unidos e Israel. Washington ha impedido que funcionarios palestinos siquiera puedan asistir a la Asamblea General. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien se opone a la creación de un Estado palestino, ha amenazado con tomar medidas unilaterales en respuesta —posiblemente incluyendo la anexión de partes de Cisjordania.

Eso podría alejar todavía más el sueño de independencia de los palestinos.

Las perspectivas nunca han sido más sombrías

La comunidad internacional ha considerado durante mucho tiempo la creación de un Estado palestino en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza ha sido como la única forma de resolver el conflicto, el cual comenzó más de un siglo antes de que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desencadenara la guerra actual en Gaza.

Los partidarios afirman que esto le permitiría a Israel existir como una democracia con una mayoría judía. La alternativa, dicen, es el statu quo en el que los israelíes judíos tienen plenos derechos y los palestinos viven bajo diversos grados de control israelí, algo que los principales grupos defensores de los derechos humanos aseguran que es equivalente al apartheid.

“Israel debe entender que la solución de un solo Estado, con la subyugación del pueblo palestino sin derechos, es absolutamente intolerable”, recalcó el secretario general de la ONU, António Guterres, la semana pasada. "Sin una solución de dos Estados, no habrá paz en Oriente Medio".

Las conversaciones de paz que comenzaron a principios de la década de 1990 se estancaron en repetidas ocasiones en medio de actos de violencia y la expansión de asentamientos israelíes con el fin de impedir la creación de un Estado palestino. No se han llevado a cabo negociaciones significativas desde que Netanyahu regresó al poder en 2009.

Israel anexó Jerusalén Este, la considera parte de su capital, y ha alentado durante mucho tiempo el crecimiento de asentamientos judíos en los barrios palestinos y sus alrededores.

La Cisjordania ocupada alberga a más de 500.000 colonos con ciudadanía israelí y a unos tres millones de palestinos que viven bajo régimen militar israelí, mientras que la Autoridad Palestina ejerce una autonomía limitada en territorios dispersos.

En Gaza, la respuesta de Israel ha cobrado la vida de decenas de miles de palestinos, ha desplazado a aproximadamente el 90% de los dos millones de habitantes, ha dejado gran parte del territorio inhabitable y ha desatado condiciones de hambruna en algunos sectores. Una nueva ofensiva amenaza con vaciar y arrasar la ciudad palestina más grande del enclave.

El gobierno de Netanyahu y gran parte de la clase política de Israel se oponían a la creación de un Estado palestino incluso antes de la guerra. La Casa Blanca no ha mostrado interés en revivir las conversaciones de paz, y en su lugar ha llamado a la reubicación de gran parte de la población de Gaza en otros países, un plan que Israel ha adoptado con entusiasmo incluso en momento en que los críticos afirman que la medida equivaldría a una limpieza étnica.

El plan franco-saudí

Quizás con la esperanza de que este sea un momento de oscuridad antes del amanecer, Francia y Arabia Saudí han impulsado un plan por fases para poner fin al conflicto mediante el establecimiento de un Estado desmilitarizado gobernado por la Autoridad Palestina con asistencia internacional.

El plan exige un fin inmediato a la guerra en Gaza, el regreso de todos los rehenes y una retirada completa de Israel. Hamás entregaría el poder a una comisión independiente al auspicio de la Autoridad Palestina —algo a lo que ya ha accedido— y entregaría sus armas, lo cual no ha hecho.

La comunidad internacional ayudaría a la Autoridad Palestina a reconstruir Gaza y gobernar los territorios, posiblemente con la ayuda de fuerzas de paz extranjeras. La paz e integración regional, probablemente incluyendo la normalización de los lazos de Arabia Saudí con Israel, seguirían.

El organismo mundial de 193 miembros aprobó a principios de este mes una resolución no vinculante que respalda la llamada “Declaración de Nueva York”.

Oposición estadounidense e israelí

Estados Unidos e Israel dicen que el impulso internacional para un Estado palestino recompensa a Hamás y dificulta llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra y llevar a casa a los rehenes restantes.

Las conversaciones de alto el fuego en Gaza se vinieron abajo nuevamente cuando Israel llevó a cabo un ataque el 9 de septiembre contra negociadores de Hamás reunidos en Qatar, uno de los principales mediadores. Estados Unidos se había retirado de las conversaciones en julio, culpando a Hamás, mientras que Israel terminó unilateralmente un alto el fuego anterior en marzo.

Israel también asegura que crear un Estado palestino le permitiría a Hamás llevar a cabo otro ataque similar al del 7 de octubre, pero a una mayor escala. Líderes de Hamás han indicado en ocasiones que aceptarían un Estado en la demarcación de 19677, pero el grupo sigue comprometido formalmente con la destrucción de Israel.

Netanyahu retrata el reconocimiento internacional de la creación de un Estado palestino como un ataque a Israel. Durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio la semana pasada, Netanyahu dijo: "está claro que si se toman acciones unilaterales contra nosotros, simplemente invita a acciones unilaterales de nuestra parte".

Netanyahu y sus socios de coalición de extrema derecha desde hace tiempo han querido anexar grandes partes de Cisjordania, lo que prácticamente imposibilitaría el establecimiento de un Estado palestino viable.

Estados Unidos no ha tomado una posición pública al respecto, pero en una entrevista con Fox News, Rubio vinculó "esta conversación sobre la anexión" con el tema del reconocimiento de la creación de un Estado.

Los Emiratos Árabes Unidos han llamado a la anexión una "línea roja", sin decir qué efecto podría tener en los Acuerdos de Abraham de 2020, en los que el país normalizó sus lazos con Israel.

Existen otros obstáculos

El plan franco-saudí elude los temas más divisivos del conflicto: las fronteras finales, el destino de los asentamientos, el regreso de los refugiados palestinos de guerras pasadas, los arreglos de seguridad, el estatus de Jerusalén y el reconocimiento de Israel como un Estado judío.

También depende en gran medida de la Autoridad Palestina, cuyo liderazgo actual es despreciado por muchos palestinos que los consideran corruptos y autocráticos. Israel afirma que no están completamente comprometidos con la paz y acusa a la Autoridad Palestina de incitación a pesar de las recientes reformas.

El plan exige que se celebren elecciones palestinas dentro de un año, pero el presidente Mahmoud Abbas ha retrasado votaciones en ocasiones anteriores cuando parecía que su partido perdería, culpando a las restricciones israelíes. Hamás, que ganó las últimas elecciones nacionales en 2006, sería excluido a menos que entregue sus armas y reconozca a Israel.

Todo esto significa que el plan probablemente terminará en la pila de los acuerdos, parámetros y mapas de ruta anteriores en Oriente Medio, dejando a Israel en pleno control de la tierra desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, gobernando a millones de palestinos a quienes se les niegan derechos básicos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.