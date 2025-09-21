Tormenta tropical Gabrielle se intensifica y se aproxima a fuerza de huracán cerca de Bermudas

La tormenta tropical Gabrielle se intensificó el domingo en el Atlántico, al sureste de Bermudas y se acercaba a convertirse en huracán, según los meteorólogos.

Gabrielle tenía vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph) y estaba a menos de 16 km/h (10 mph) de alcanzar categoría de huracán, mientras los meteorólogos advierten que la tormenta podría intensificarse rápidamente en las próximas horas.

El centro de la tormenta se ubicaba la tarde del domingo a unos 630 kilómetros (390 millas) al sureste de Bermudas y se desplazaba en dirección noroeste a 19 km/h (12 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La agencia señaló que el fortalecimiento rápido podría ocurrir dentro de los próximos dos días.

De acuerdo con los pronósticos de trayectoria actuales, se tiene previsto que Gabrielle pase al este de Bermudas el lunes. No hay avisos ni advertencias costeras en efecto, pero los meteorólogos instaron a los habitantes de Bermudas a mantener una estrecha vigilancia sobre el progreso de la tormenta.

El centro de huracanes dijo Bermudas ya registra fuertes oleajes provocados por Gabrielle, mismos que se tiene previsto que lleguen a la costa de Carolina del Norte y se extiendan al norte hasta Canadá durante los próximos días.