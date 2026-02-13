Agricultores griegos furiosos llegan al Parlamento con tractores en protesta nocturna

Miles de agricultores furiosos de toda Grecia convergieron en el centro de Atenas el viernes, conduciendo tractores hasta el Parlamento con las bocinas sonando, para una concentración nocturna para protestar por lo que califican del fracaso del gobierno de abordar problemas que amenazan su capacidad de producir cultivos.

La policía bloqueó calles céntricas de la capital griega y acompañó la caravana de tractores por el centro de la ciudad mientras avanzaba hacia la céntrica plaza Síntagma, frente al edificio del Parlamento, el tradicional punto neurálgico de las protestas en Grecia.

Los agricultores llevan meses protestando por los altos costos de producción, los bajos precios de sus productos y los retrasos en el pago de subsidios respaldados por la Unión Europea.

Los retrasos en los pagos se produjeron mientras las autoridades revisaban todas las solicitudes tras revelaciones de presuntas reclamaciones fraudulentas generalizadas de subsidios agrícolas de la Unión Europea. Los manifestantes sostienen que los retrasos equivalen a un castigo colectivo, dejando a los agricultores honestos endeudados e incapaces de sembrar sus campos para la próxima temporada.

Los criadores de ganado, que han visto sus rebaños diezmados por sacrificios masivos debido a un brote de viruela ovina y caprina, se han sumado a las protestas, que comenzaron en noviembre.

Tras semanas de bloqueos con tractores a lo largo de importantes autopistas y pasos fronterizos que provocaron caos en el tráfico y el transporte, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis se reunió con representantes de los agricultores el mes pasado. El gobierno hizo una serie de concesiones, entre ellas devoluciones de impuestos al combustible y tarifas eléctricas más baratas.

Pero, aunque los agricultores desmantelaron sus bloqueos, afirman que el gobierno no abordó muchos de sus problemas.

“Nuestra lucha continúa, porque no se satisfacieron nuestras demandas básicas”, declaró Rizos Maroudas, jefe de un sindicato de agricultores de la región griega central de Larissa, a la televisión estatal griega ERT el viernes, y añadió que las importaciones baratas estaban socavando los productos griegos.

El gobierno, señaló, tiene la capacidad financiera para resolver los problemas de la comunidad agrícola, “pero no tiene la voluntad política de hacerlo”.

A principios del mes pasado, los agricultores intensificaron sus protestas con un bloqueo de 48 horas de importantes autopistas, estaciones de peaje y enlaces viales por los altos costos de producción y el acuerdo comercial de la Unión Europea con naciones sudamericanas. El acuerdo Unión Europea-Mercosur busca eliminar de forma progresiva los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques.

Los manifestantes del viernes han prometido pasar la noche en la concentración, permaneciendo fuera del Parlamento hasta el sábado.

