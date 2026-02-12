Presidente de Sudáfrica desplegará soldados para combatir minería ilegal y la violencia de pandillas

El presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa anunció el jueves el despliegue de soldados hacia distintas comunidades para asistir a la policía en el combate a la minería ilegal y la violencia de pandillas en las provincias donde se ubican las dos ciudades más grandes del país.

Ramaphosa aseguró que “el crimen organizado es ahora la amenaza más inmediata para nuestra democracia”, al poner en riesgo tanto a la estabilidad económica como a la seguridad pública, particularmente en Gauteng y el Cabo Occidental.

“Los niños aquí en el Cabo Occidental quedan atrapados en el fuego cruzado de las guerras de pandillas. En Gauteng, los mineros ilegales expulsan a la gente de sus hogares", señaló Ramaphosa al Parlamento durante su discurso anual del Estado de la Unión. Como resultado, “desplegaré a la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica para apoyar a la policía”.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas a nivel mundial, con un promedio de alrededor de 63 asesinatos al día en 2025. En muchos delitos se emplean armas ilegales a pesar de las estrictas normas que regulan la tenencia de armas de fuego.

Las autoridades en Sudáfrica han tenido problemas desde hace tiempo al momento de impedir que grupos de mineros ingresen a algunas de las 6.000 minas cerradas o abandonadas en busca de reservas restantes. El gobierno sostiene que los mineros, conocidos como “zama zamas” en zulú, suelen ser extranjeros armados que no tienen permiso legal en el país y están involucrados con las redes delictivas.

Tan sólo en 2024, Sudáfrica perdió más de 3.000 millones de dólares en oro debido al comercio ilegal, según las autoridades.

Ramaphosa señaló que, con el fin de combatir los efectos negativos del aumento de los índices delictivos en la vida diaria, el gobierno dará prioridad a la inteligencia impulsada por tecnología y la aplicación coordinada de la ley contra las redes criminales.

Se contratarán 5.500 agentes de policía adicionales.

El ministro de Policía del país y la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica tienen ahora la tarea de elaborar un plan para el despliegue de las fuerzas de seguridad con el fin de abordar la violencia de pandillas y la minería ilegal.

La investigación del gobierno sobre la criminalidad, la injerencia política y la corrupción en el sistema de justicia penal del país, que comenzó a celebrar audiencias en septiembre de 2025, ha escuchado a varios testigos sobre abusos de poder y corrupción policial.

Ramaphosa ordenó la creación de la comisión después de la enorme indignación pública que provocó la acusación de un alto funcionario policial, quien afirmó que las redes criminales se habían infiltrado en la policía y el sistema de justicia de Sudáfrica.

