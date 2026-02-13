Tensiones transatlánticas, en el punto de mira al inicio de reunión anual sobre seguridad de Múnich

La conferencia anual con los principales actores internacionales en materia de seguridad, que el año pasado marcó el tono de una creciente brecha entre Estados Unidos y Europa, arranca el viernes y reunirá a muchos altos funcionarios europeos con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entre otros.

La Conferencia de Seguridad de Múnich comenzará con el discurso del canciller de Alemania, Friedrich Merz, uno de los 15 jefes de Estado o de gobierno de países de la Unión Europea que se espera que asistan a la cumbre.

Entre los muchos otros invitados a la reunión, que terminará el domingo, figuran el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi. Siguiendo la tradición, también habrá una numerosa delegación de miembros del Congreso de Estados Unidos.

“Las relaciones transatlánticas han sido la columna vertebral de esta conferencia desde que se fundó en 1963... y las relaciones transatlánticas atraviesan actualmente una importante crisis de confianza y credibilidad”, afirmó el presidente de la Conferencia, Wolfgang Ischinger, ante reporteros a principios de semana. “Por eso es particularmente bienvenido que la parte estadounidense muestre tanto interés en Múnich”.

En la cumbre del año pasado, que se celebró pocas semanas después del inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, su vicepresidente, JD Vance, dejó atónitos a los líderes europeos con su lección sobre el estado de la democracia en el continente.

En los meses posteriores ha habido una serie de declaraciones y medidas de Trump hacia sus aliados, incluida su amenaza del mes pasado, que más tarde retiró, de imponer nuevos aranceles a varias naciones europeas en un intento de asegurar el control estadounidense de Groenlandia, un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca, aliado en la OTAN.

Con Rubio al frente de la delegación estadounidense este año, los líderes europeos pueden esperar un enfoque menos conflictivo y más centrado en las preocupaciones tradicionales de la seguridad global, aunque filosóficamente similar. Sin embargo, Rubio tendrá una tarea difícil por delante si quiere calmar las aguas.

“Al final se trata de confianza: ¿confiamos el uno en el otro como socios y puede repararse esta falta de confianza?”, dijo Claudia Major, vicepresidenta sénior del German Marshall Fund en Berlín. “Groenlandia, en concreto, ha supuesto un cambio fundamental para los europeos. Que un aliado de la OTAN amenace a otro aliado de la OTAN ha afectado profundamente a la confianza europea en la relación transatlántica”.

___

