EEUU completa traslado de detenidos acusados de ser miembros del EI, de Siria a Irak

El ejército de Estados Unidos completó el traslado de miles de detenidos del grupo Estado Islámico desde Siria a Irak para su juicio, informó el viernes el Comando Central de Estados Unidos.

CENTCOM indicó que el traslado, que comenzó el 21 de enero, implicó que las fuerzas de Estados Unidos transportaran a más de 5.700 hombres desde centros de detención en Siria hasta la custodia iraquí.

Fueron trasladados a Irak a petición de Bagdad, una medida que fue bien recibida por la coalición liderada por Estados Unidos, que durante años combatió al EI.

“Agradecemos el liderazgo de Irak y el reconocimiento de que trasladar a los detenidos es esencial para la seguridad regional”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM.

Durante las últimas tres semanas, el ejército de Estados Unidos escoltó a los detenidos, de 60 nacionalidades distintas, desde prisiones en el noreste de Siria administradas por las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos, hasta Bagdad.

Los traslados han ayudado a calmar los temores de que los recientes combates en Siria entre fuerzas gubernamentales y las FDS permitieran que los prisioneros del EI escaparan de los campamentos de detención y se unieran a células clandestinas de milicianos que aún están llevando a cabo ataques tanto en Irak como en Siria.

Irak busca llevar a juicio a algunos de los miles de detenidos del EI que estuvieron retenidos durante años en Siria sin cargos ni acceso al sistema judicial.

Cuando el EI declaró un califato —un territorio autoproclamado bajo una forma tradicional de gobierno islámico— en amplias zonas de Siria e Irak que el grupo miliciano tomó en 2014, atrajo a extremistas de todo el mundo.

Desde el califato, los extremistas planearon ataques en todo el mundo que dejaron cientos de muertos, desde Europa hasta países árabes y Asia.

“La ejecución exitosa de esta operación de traslado ordenada y segura ayudará a prevenir un resurgimiento del Estado Islámico en Siria”, indicó el mayor general del Ejército de Estados Unidos Kevin Lambert, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada – Operación Resolución Inherente, que encabezó la planificación, coordinación y ejecución de la misión.

