Después de cada tiroteo masivo, los estadounidenses responden de la misma manera

Un joven de 16 años mató a tres niños y a una maestra en una escuela primaria de Oregón el jueves, antes de ser abatido a tiros por un residente local armado que lo había perseguido hasta el interior del centro educativo.

Según la policía, entre los fallecidos figuran niños de cinco, ocho y once años, mientras que un alumno de siete años y un profesor fueron trasladados al hospital con heridas graves.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, agradeció al ciudadano que “intervino heroicamente para evitar más pérdidas de vidas”.

Los tiroteos escolares se convirtieron en algo recurrente en la vida estadounidense, y cada tragedia reaviva los debates sobre las leyes de armas en un país donde el derecho a portar armas está protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución.

open image in gallery Se colocan flores junto al letrero de la escuela, mientras la gente se reúne tras el tiroteo ocurrido en la escuela primaria Silver Rail ( Reuters )

Hasta el 15 de octubre, ya se habían producido 370 tiroteos masivos este año, definidos como incidentes en los que cuatro o más personas resultaron heridas o muertas, sin incluir al atacante, según un recuento del archivo de violencia armada.

Las investigaciones demuestran que las ventas de armas aumentan tras los tiroteos masivos y en respuesta a los cambios legislativos posteriores, lo que contribuye a una economía de la violencia en constante crecimiento.

¿Por qué la gente compra armas después de un tiroteo?

Un estudio de 2022 publicado en el Journal of Policy Modeling reveló un aumento significativo en la venta de armas inmediatamente después de un ataque, una tendencia que suele durar entre tres y seis meses.

El efecto es mayor tras ataques con un mayor número de víctimas, señalan. Sin embargo, la mayoría de las compras provienen de propietarios que acumulan armas, lo que sugiere que podrían estar motivados por el temor a las inminentes medidas de control de armas, indican los autores.

Los investigadores académicos afirman que la incertidumbre y la ansiedad en torno a futuros ataques también contribuyen a las ventas.

David Studdert, profesor de derecho y medicina en la Universidad de Stanford, declaró al International Business Times (IBT) que, si bien algunos están motivados por el temor a una nueva legislación a raíz del suceso, otros “están motivados por una mayor sensación de inseguridad y por la preocupación por su seguridad personal”.

open image in gallery El césped frente al Capitolio de Estados Unidos, cubierto con 7.000 pares de zapatos vacíos para recordar a los 7.000 niños asesinados por la violencia armada desde el tiroteo de Sandy Hook, en 2018 ( AFP/Getty )

El profesor Studdert afirmó que existen pocas investigaciones que sugieran que la compra de armas también aumenta tras atentados terroristas internacionales y resultados electorales inesperados, al menos en California.

Los autores de un estudio de 2019 observaron que las ventas de armas aumentaron tras los atentados contra el World Trade Center en 2001. Sin embargo, señalaron que un mayor temor a un ataque no siempre se traduce en un aumento de las ventas de armas.

¿Quién compra armas después de un tiroteo?

Tras el asesinato de George Floyd en 2020, y durante el período de incertidumbre que perduró a raíz de la pandemia de Covid-19, el porcentaje de adultos estadounidenses que vivían en un hogar con un arma de fuego se situó en el 46 %.

Según una encuesta de NORC en la Universidad de Chicago, uno de cada cinco hogares compró un arma entre marzo de 2020 y marzo de 2022. Uno de cada 20 adultos en Estados Unidos compró un arma por primera vez.

“El aumento de las ventas de armas durante la pandemia se debió casi por igual a que la gente compraba un arma por primera vez y a que los propietarios de armas ya existentes adquirían armas de fuego adicionales”, dijo John Roman de NORC.

open image in gallery En los primeros seis meses de 2026, los comerciantes de armas estadounidenses y los particulares vendieron aproximadamente 7,7 millones de armas ( Archivo/Getty )

“Durante la pandemia, los nuevos propietarios de armas eran mucho más jóvenes y pertenecientes a minorías étnicas, en comparación con los propietarios de armas en Estados Unidos antes de la pandemia”, añadió. La investigación reveló que el 86 % de quienes compraron armas por primera vez durante la pandemia de COVID-19 eran menores de 45 años, frente a solo el 41 % antes de la pandemia.

NORC constató que ambos grupos compartían opiniones similares sobre las políticas de control de armas. Según informaron, tanto los propietarios primerizos como los que adquirieron armas antes de la pandemia apoyaban políticas de armas más permisivas que quienes no las poseían.

Un estudio de 2015 reveló que la demanda de armas aumentó con la probabilidad de que Barack Obama fuera elegido en 2008. Los autores sugirieron que este incremento se debió en parte al temor a una futura política de control de armas por parte de Obama.

Los estados que experimentaron el mayor aumento de la demanda tuvieron un 20 % más de probabilidades de sufrir un tiroteo después de las elecciones, señalaron los autores.

¿Cómo están cambiando las ventas de armas?

Las ventas de armas en Estados Unidos alcanzaron la cifra récord de 23 millones en 2020, un 65 % más que en 2019.

En comparación, se estima que se vendieron 7,7 millones de armas en los primeros seis meses de este año, un tres por ciento más que en el mismo período de 2025.

Sin embargo, los 15,5 millones vendidos el año pasado reflejan una caída del 4 % con respecto a 2024 y una tendencia constante que se aleja de los máximos alcanzados durante la pandemia.

open image in gallery Los cañones de fusiles tipo AR-15 se apilan en un carro mientras los trabajadores montan el arma en Davidson Defense, en Orem (Utah), el 4 de febrero de 2021 ( AFP/Getty )

La cifra sigue siendo superior al promedio del período 2010-2019, cuando se vendían legalmente alrededor de 13 millones de armas al año en Estados Unidos, según el FBI.

Los tiroteos masivos también alcanzaron un máximo reciente durante la pandemia. En 2024, se registraron 504 incidentes en los que cuatro o más personas resultaron muertas o heridas por disparos, sin incluir al atacante. Sin embargo, esta cifra representó un descenso con respecto a los 611 incidentes registrados en 2020, los 689 de 2021 y los 644 de 2022.

En 2019, se registraron 414 eventos de este tipo, frente a los 335 del año anterior y los 346 de 2017.

En los primeros seis meses de este año se registraron un total de 6.458 muertes por disparos y 11.781 heridos relacionados, según el Archivo de Violencia Armada. Estas cifras son las más bajas desde 2015.

Traducción de Olivia Gorsin