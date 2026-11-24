Según su familia, un excursionista cayó desde una altura de 150 metros y falleció en una montaña helada de California mientras intentaba ayudar a su hijo.

​Guillermo Alejandro Batres falleció el 22 de noviembre mientras realizaba una ruta de senderismo hacia la cima del monte Baden-Powell, de 2800 metros de altura, en el condado de Los Ángeles.

​El hijo de Batres resbaló y se cayó durante la ascensión, lo que llevó al padre a intentar ayudarlo, según escribió Jennifer Morse, sobrina del excursionista fallecido, en una campaña de GoFundMe.

​“Mientras Guillermo intentaba ayudarle a levantarse, resbaló sobre el hielo y cayó unos 150 metros por un barranco escarpado”, explicó Morse. “Guillermo falleció en otoño y dejó a su familia conmocionada, sumida en el duelo y enfrentándose a una pérdida inimaginable”.

Morse puso en marcha la campaña para ayudar a su familia a sufragar los gastos del funeral; la recaudación ya alcanzó más de $24 000 en donaciones, de un objetivo total de $40 000.

open image in gallery La familia de Batres afirmó que se enfrentaban a una “pérdida inimaginable”. ( GoFundMe )

​Según la información preliminar obtenida por el medio local AV Scanner News, la caída se produjo a tres millas de Vincent Gap, una ruta situada al pie del monte Baden-Powell.

​El incidente se denunció alrededor de las 10 a. m., y funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Condado de Los Ángeles y de la comisaría de Palmdale del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles acudieron al lugar tras la muerte de Batres, según informa el medio. Se solicitó la intervención de un equipo de rescate aéreo para recuperar su cadáver.

​Batres compartía su pasión por las actividades al aire libre en las redes sociales y solía publicar en Instagram sobre las carreras de ultradistancia, un deporte que consiste en carreras a pie cuya distancia supera la de un maratón estándar. El difunto padre obtuvo el título de entrenador de ultramaratón en julio de 2025.

​En una publicación subida en julio, se puede ver a Batres posando con una bandera estadounidense y un cartel en el que se lee “Mt. Baden-Powell”.

open image in gallery El monte Baden-Powell, de 2860 metros, es un lugar muy popular entre los excursionistas ( US Forest Service )

​“¡Me encantan nuestras montañas!”, escribió. “Cada vez que salgo a una nueva expedición, a un lugar nuevo, siento miedo y alegría; es una extraña mezcla de sentimientos que no puedo describir”.

​“Lo que sé es que esto me da paz y felicidad. Vamos afuera”.

​El monte Baden-Powell se encuentra en la cordillera de San Gabriel, que a menudo queda cubierta de nieve y hielo durante el invierno. En declaraciones a Outside, el experto en senderismo Cris Hazzard explicó que los excursionistas deben tomar precauciones si intentan escalar la montaña.

​“En esta montaña, no hay margen de error si resbalas cuando hay nieve o hielo”, dijo. “Si resbalas en verano, lo más probable es que te caigas de c***, quizá por un pedazo de grava. Si resbalas en invierno, caes cientos, si no miles, de metros”.

Traducción de Olivia Gorsin