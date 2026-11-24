El gigante de la moda rápida Shein deberá pagar 100 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus inici ales en inglés) de que engañó a los consumidores sobre los plazos de envío y las reseñas de sus productos, indicó la agencia el martes.

La agencia también alegó que la compañía hizo afirmaciones engañosas sobre el origen de parte del algodón utilizado en algunos de sus artículos. Por ejemplo, se determinó que algodón que Shein etiquetó como cultivado en Estados Unidos provenía de China, y que no se pudo determinar el origen del algodón usado en algunos de sus productos, según las acusaciones de la agencia.

La empresa, fundada en China en 2012, ahora tiene su sede en Singapur.

“Shein atrajo a los consumidores con promesas de ropa asequible, entrega rápida y el uso de proveedores que obtenían calificaciones superiores al promedio en estándares relacionados con el trabajo infantil y el trabajo forzado, entre otras afirmaciones", señaló Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. " En realidad, la empresa engañó a millones de consumidores sobre sus productos, sus proveedores y la autenticidad de las reseñas de sus clientes”.

Añadió que la compañía también agravó sus problemas al complicar el acceso de sus compradores a servicios de atención al cliente.

Según la orden, el monto se utilizará para compensar a los consumidores perjudicados por las acciones de la Shein, de acuerdo con la FTC.

La agencia también indicó que Shein tendrá prohibido tergiversar los plazos de envío y entrega, eliminar las reseñas negativas de sus productos, negarse a brindar un servicio adecuado de atención al cliente y hacer afirmaciones engañosas sobre auditorías de proveedores y fabricantes o sobre el origen de los productos.

En un correo electrónico a The Associated Press, un portavoz de Shein sostuvo que el acuerdo “no constituye una admisión de responsabilidad, y seguimos en desacuerdo con aspectos de la caracterización que hace la FTC de nuestro negocio y de nuestras prácticas de cumplimiento”.

Shein destacó que aceptó implementar medidas adicionales para reforzar sus prácticas hacia los consumidores y sus esfuerzos de cumplimiento como parte del acuerdo.

El acuerdo se produce después de que Shein tomó la decisión de cotizar en la bolsa de Hong Kong en septiembre.

El atractivo de Shein para los clientes se ha basado en moda ultrarrápida y asequible, entregada desde China a Occidente en pocos días. Pero el fin de las exenciones arancelarias “de minimis” en Estados Unidos y la Unión Europea ha incrementado los impuestos a la importación de paquetes de bajo valor procedentes de China, incluidos los de Shein.

Los costos logísticos más elevados, impulsados en parte por la guerra contra Irán, también han aumentado la presión sobre el modelo de negocio de bajos precios y la rentabilidad de Shein.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.