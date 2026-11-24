Una adolescente de Pensilvania que murió a causa de un tumor cerebral podría convertirse en la primera santa de la Generación Z.

​Maria Middleton falleció en octubre de 2020, a los 18 años, unos dos años después de recibir el diagnóstico, cuando cursaba el segundo año de la escuela secundaria. Según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), numerosas personas han visitado su tumba e incluso se han registrado casos de “bendiciones físicas y curaciones recibidas por su intercesión”.

​El 17 de noviembre, la USCCB anunció que los obispos habían votado durante una asamblea plenaria a favor de avanzar con el proceso de beatificación y canonización de Middleton.

Sus padres contaron a ABC News que la joven tenía los mismos intereses que muchas chicas de su edad: le gustaban Taylor Swift, las bromas, las mascotas y el baile. Sin embargo, también tenía una visión “extraordinaria” de la fe, según explicó su padre, Brian.

​“Nuestra frase favorita de Maria es: ‘No hace falta ser raro para ser santo’”, declaró al medio. “Era una persona común en todos los sentidos, pero tenía una fe extraordinaria y un gran deseo de cultivar la virtud”.

open image in gallery Maria Middleton, una adolescente de Pensilvania, podría convertirse en la primera santa de la Generación Z ( Family handout )

Nacida en septiembre de 2002, Maria comenzó a participar en actividades benéficas desde pequeña. Cuando todavía cursaba la primaria, organizó una campaña anual de recolección de abrigos para su escuela y su parroquia. Según informó la USCCB, también impulsó una iniciativa para recaudar fondos destinados a niños con cáncer, incluso antes de recibir su propio diagnóstico.

El tumor cerebral le provocó problemas de equilibrio, dolores de cabeza, visión borrosa y dificultades para realizar movimientos precisos con las manos. “Fue devastador. Una pesadilla. Sentíamos que no había salida”, contó su madre, Susan Middleton, a ABC News.

Pese a su enfermedad, la joven participó en un viaje misionero a Uganda y, al regresar a Estados Unidos, siguió recaudando fondos para una escuela de ese país.

Maria también encontró un propósito en su enfermedad, como dejó plasmado en su diario personal, cuyas últimas palabras fueron: “Piensa en la esperanza”.

open image in gallery Carlo Acutis fue canonizado en 2025 y se convirtió en el primer santo de la generación millennial ( Getty )

La votación de la USCCB representa apenas el primer paso de un largo proceso de canonización que requiere la aprobación del Vaticano, el análisis de la vida y obra de la persona y el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión.

Hasta ahora, la Iglesia católica no ha canonizado a ningún santo de la Generación Z. En 2025, Carlo Acutis, quien murió de leucemia en 2006 a los 15 años, se convirtió en el primer santo de la generación millennial, después de que el papa Francisco reconociera dos milagros atribuidos a su intercesión. Su sucesor, León XIV, presidió la ceremonia de canonización en septiembre de ese año.

Traducción de Leticia Zampedri