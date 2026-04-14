La esposa del presidente del Gobierno de España enfrenta acusaciones de corrupción en un caso que se prolongó durante dos años y que sus aliados describieron como una campaña de desprestigio político.

Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, está acusada de usar su posición para obtener un cargo de alto nivel en una prestigiosa universidad de Madrid y de emplear recursos públicos para promover intereses propios.

El lunes, la justicia acusó a Begoña Gómez de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, apropiación indebida y corrupción entre particulares. En el mismo caso también imputó a su asistente personal y a un empresario, quienes negaron haber cometido delito alguno.

El juez Juan Carlos Peinado afirmó que la investigación reunió indicios suficientes de conducta delictiva para abrir un proceso judicial. Además, dio a las partes cinco días para solicitar la apertura de juicio oral o presentar sus alegatos de defensa antes de un eventual juicio.

Sánchez, que rechazó las acusaciones y calificó el caso como un intento de debilitar a su coalición de gobierno, declaró el martes ante periodistas que solo espera que los tribunales “hagan justicia”.

open image in gallery El jefe de Xiaomi, Lei Jun (der.), habla con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (centro), y su esposa, Begoña Gómez (izq.), el 13 de abril durante una visita a China ( AFP/Getty )

“Estoy convencido de que el tiempo pondrá todo y a todos en su lugar. No tengo nada más que decir”, afirmó durante una visita oficial a China junto a su esposa.

Fuentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la formación de Sánchez, calificaron el proceso como una estrategia de difamación “sin fundamento” contra el presidente del Gobierno, en declaraciones a la cadena La Sexta.

“Nos enfrentamos a una investigación que, por decir lo menos, resulta sorprendente”, dijo una fuente a la emisora. “En nuestra opinión, carece por completo de fundamento y forma parte de una estrategia de la derecha y la extrema derecha, junto con algunos medios y dirigentes políticos”.

“Esta estrategia busca acosar y difamar al presidente del Gobierno, incluso a través de su familia. No todo vale en política. La derecha y la ultraderecha cruzaron una línea roja sin precedentes en la democracia española”, añadió.

El opositor Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, calificó la situación de “inadmisible”.

Alma Ezcurra, subsecretaria de coordinación sectorial del partido, criticó que el procesamiento de Gómez se conociera mientras se encontraba en el extranjero. “Solo hay una cosa que decir: la tetraprocesada está en Pekín”, afirmó.

open image in gallery Begoña Gómez en una imagen tomada en diciembre de 2024 ( AFP/Getty )

La investigación contra Begoña Gómez comenzó en 2024. En ese momento, el juez Juan Carlos Peinado intentó determinar si había usado su posición como esposa del presidente del Gobierno para obtener beneficios propios, tras una denuncia presentada por la organización anticorrupción Manos Limpias.

Manos Limpias, un sindicato que se define como organización anticorrupción y cuyo líder mantiene vínculos con la extrema derecha española, sostuvo que Gómez utilizó su influencia como esposa del presidente para conseguir patrocinadores para un máster que impartía en la Universidad Complutense de Madrid.

A finales del año pasado, el juez Peinado expulsó al grupo del caso por no pagar la fianza exigida, aunque el proceso continuó con otros demandantes. La Fiscalía española también pidió en varias ocasiones el archivo de la causa.

En paralelo, el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, fue imputado en otra investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con su contratación por parte de un gobierno regional.

Además, el exministro de Transportes José Luis Ábalos compareció ante la justicia a comienzos de este mes por presuntos sobornos vinculados a contratos públicos.

Traducción de Leticia Zampedri