Mujer iraní acusada en Francia vuelve a Irán

Una ciudadana iraní condenada en Francia por cargos de incitación al terrorismo regresó a Irán el miércoles, una semana después de que dos ciudadanos franceses detenidos en Teherán volvieran a Francia, según la televisión estatal iraní.

Mahdieh Esfandiari fue condenada en febrero por un tribunal penal de París a un año de prisión, con una pena adicional de tres años suspendida, además de una prohibición permanente de permanecer en territorio francés, por comentarios que hizo sobre los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel encabezados por Hamás. Ella apeló la decisión.

Inicialmente había sido puesta bajo arresto domiciliario, pero la medida fue levantada la semana pasada por las autoridades francesas poco después de que se hiciera público que los detenidos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris habían salido de Irán, declaró a The Associated Press su abogado, Nabil Boudi.

Kohler y Paris pasaron más de tres años en la prisión Evin de Teherán, donde se mantiene a muchos presos políticos y disidentes, por cargos de espionaje que Paris califica de infundados. Fueron liberados en noviembre, pero habían permanecido refugiados en instalaciones diplomáticas francesas, ya que las autoridades iraníes no les permitían salir del país.

En declaraciones a la televisión nacional iraní, Esfandiari sostuvo que el veredicto del tribunal fue “injusto” y que ella “no había hecho nada más que decir la verdad”.

Esfandiari vinculó su caso con la decisión de Irán de permitir que Kohler y Paris regresaran a casa la semana pasada.

“El mismo día en que fueron liberados… ellos (las autoridades francesas) me liberaron a mí”, afirmó Esfandiari. “Llamaron y dijeron que esta restricción (el arresto domiciliario) ha sido levantada”.

La semana pasada, la agencia estatal iraní IRNA informó que Irán había alcanzado un acuerdo con Francia para la liberación de ambos ciudadanos franceses a cambio de la ciudadana iraní Mahdieh Esfandiari.

Sin embargo, la oficina del presidente francés Emmanuel Macron negó que existiera un acuerdo sobre un canje de prisioneros. El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, indicó que los detalles de las negociaciones con Irán se mantendrían “confidenciales”.

Teherán ha estado presionando desde el año pasado para la liberación de Esfandiari.

Cécile Kohler y Jacques Paris describieron la semana pasada su tiempo en la prisión de Evin como “un infierno”. “Vivimos un horror diario”, manifestó Kohler a los periodistas.

La pareja estaba de vacaciones en Irán cuando fue arrestada en mayo de 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.