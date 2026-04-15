Productores de soya de EEUU se ven afectados todavía más por aranceles y guerra con Irán

Rachas de viento se arremolinaban alrededor de Doug Bartek —un agricultor de quinta generación— mientras se dirigía a un silo para palear soya a una cinta transportadora. El hombre de 60 años estaba ansioso por el inicio de la temporada de siembra de primavera y enumeraba la larga lista de problemas que afectan el sustento de su familia en su granja de 810 hectáreas (2.000 acres) cerca de Wahoo, Nebraska.

El alto costo del combustible, de la maquinaria y de los fertilizantes —agravado por la guerra con Irán—, así como los aranceles, la percepción de “manipulación de precios” por parte de los proveedores y los bajos precios de la soya debido a un exceso de oferta mundial. Todo eso pesa sobre Bartek, presidente de la Asociación de Soya de Nebraska.

“Nuestras mayores dificultades son los insumos, ya sean los fertilizantes, las semillas, los productos químicos o los repuestos”, dijo Bartek. “Ha habido un aumento drástico en todos estos precios. Y yo como que siento que el agricultor está contra la pared”.

Muchos productores de soya de la región centro-norte de Estados Unidos comparten las preocupaciones de Bartek. Los costos, como los de los equipos, han aumentado gradualmente mientras que los precios de la soya se han mantenido bajos. Los aranceles impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump el año pasado y la consiguiente guerra comercial con China, que duró varios meses, sólo empeoraron la situación, reportan. Luego, la guerra con Irán paralizó el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que restringió el suministro mundial de fertilizantes y disparó sus precios. Un acuerdo de tregua anunciado el 7 de abril generó esperanzas de que los cuellos de botella en el estrecho disminuyeran, pero el futuro del acuerdo es incierto.

“Muchos productores están bastante nerviosos de cara a este año”, dijo Justin Sherlock, productor de soya y presidente de la Asociación de Productores de Soya de Dakota del Norte. “Parece que vamos a tener otro año de pérdidas”.

Años de aumento de costos y bajos precios de la soya

La soya, que es utilizada como forraje, alimento y como biocombustible, se encuentra entre las principales exportaciones agrícolas de Estados Unidos. Eso no siempre fue así. Antes de la década de 1960, la soya no era un cultivo importante en Estados Unidos, según Chad Hart, economista agrícola de la Universidad Estatal de Iowa. No fue sino hasta la década de 1990 que la producción de soya se aceleró debido a la demanda internacional —principalmente de China—, y ahora la soya y el maíz dominan la agricultura estadounidense.

No obstante, los agricultores estadounidenses de soya, quienes generalmente también cultivan maíz, han enfrentado problemas financieros durante años —incluso antes del inicio de la guerra con Irán—. Los precios de la soya se han mantenido bajos en los últimos años. El mercado global se ha visto inundado de soya, impulsado en parte por Brasil, que superó a Estados Unidos como el mayor productor mundial del grano hace años.

“Si analizamos la producción global de soya en los últimos años, vemos que todavía bate un récord tras otro”, señaló Hart. “Ha habido una enorme oferta a nivel mundial, y eso ha provocado una caída de los precios”.

Mientras tanto, los costos para los productores de soya del centro-norte de Estados Unidos han aumentado. Los gastos generales de producción agrícola, incluidos las semillas y los pesticidas, se han incrementado con el tiempo, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los costos operativos de la producción de soya se han mantenido elevados desde 2020, y se prevé que vuelvan a incrementarse en 2026, según la agencia.

El costo de la tierra también representa un problema importante para los agricultores, explican los expertos. El valor de las tierras de cultivo en la parte norcentral del país ha aumentado. Y la mayoría de los agricultores de la región trabajan tierras arrendadas, según Joana Colussi, profesora asistente de investigación en el Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Purdue.

Bartek, quien paga renta por tres cuartas partes de sus tierras, dijo que los terratenientes aumentan los alquileres, lo que genera una mayor presión financiera.

“Hay muchos a quienes yo llamo ‘terratenientes ausentes’, que no tienen ni la menor idea de lo que pasa en la granja”, refirió. “Lo único que saben es que les subieron los impuestos y que tienen que compensar la diferencia de alguna manera y como sea”.

“Les preocupan mucho los márgenes negativos derivados de los bajos precios y los altos costos”, dijo Paul Mitchell —profesor de economía agrícola y aplicada en la Universidad de Wisconsin-Madison— al referirse a los agricultores. “Hay una grave escasez de liquidez para muchos de ellos y simplemente intentan encontrar la manera de afrontarlo todo”.

El número de granjas en Estados Unidos se ha reducido con el tiempo, y la consolidación en la agricultura es una tendencia a largo plazo, aunque las presiones financieras que sufren los agricultores debido a los altos costos de los insumos y los bajos precios de las materias primas han contribuido a ello, informó Hart. Las granjas más grandes tienden a ser más competitivas, pero dependen de maquinaria grande y costosa.

“Las reservas financieras necesarias en una granja son mucho mayores que antes”, añadió Hart. “Somos un poco más sensibles a las condiciones financieras en estos días porque se está utilizando mucho capital en el sector agrícola”.

Los aranceles y la guerra comercial tienen consecuencias duraderas

Las fuerzas del mercado no son el único problema que afecta a los agricultores. Los aranceles generalizados impuestos por Trump en abril de 2025 exacerbaron la guerra comercial con China, el principal comprador de la soya estadounidense. China respondió con aranceles de represalia y boicoteó de facto la soya estadounidense, con lo que clausuró un importante mercado de exportación para los agricultores de la parte norcentral del país e hizo que el precio del grano cayera aún más.

“Cuando eso fue anunciado y los precios de la soya prácticamente se desplomaron, (sólo) si podías permitirte conservar tus cosechas y esperar tiempos mejores, estabas bien”, dijo Mike Cerny, productor de soya, trigo de invierno y maíz en Sharon, Wisconsin. “Si tenías una hipoteca que pagar, cuotas pendientes o necesidades de liquidez y debías vender en ese momento, te iba muy mal”.

Estados Unidos y China finalmente llegaron a un acuerdo a finales de 2025. Beijing se comprometió a comprar 12 millones de toneladas de soya para enero y al menos 25 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años. Desde entonces, China ha cumplido su objetivo inicial de compra de soya, y el gobierno de Trump también implementó un paquete de ayuda temporal de 12.000 millones de dólares en diciembre para apoyar a los agricultores afectados por la guerra comercial.

Pero el daño ya está hecho, expusieron expertos y agricultores. Si bien las compras reanudadas por China y los pagos federales ayudan, no son suficientes para recuperar las pérdidas de los agricultores. Incluso después de la asistencia federal, perdieron casi 75 dólares por acre de soya cosechada en el ciclo 2025, según la Asociación Estadounidense de la Soya. Y la guerra comercial empujó a China hacia competidores, como Brasil —lo que aceleró la tendencia a la baja de las exportaciones de soya estadounidense a China—.

“Cuando China decidió dejar de comprar, no pudimos encontrar otros mercados (que fueran) suficientes para reemplazar esas ventas”, dijo Hart. “Todavía sentimos las consecuencias hoy día. Si comparas las exportaciones de soya de hoy con las que normalmente esperaríamos, seguimos estando entre un 15% y un 20% por debajo de lo normal”.

Joseph Glauber, execonomista en jefe del Departamento de Agricultura entre 2008 y 2014, apuntó que los competidores globales de los productores de soya estadounidenses se beneficiaron de la guerra comercial.

“Cuando China ha impuesto aranceles a Estados Unidos, ha tendido a comprar entonces a Brasil o Argentina — principalmente a Brasil—”, agregó Glauber. “Ya no somos tan dominantes en el mundo como solíamos ser en términos del mercado mundial de exportación de soya”.

La guerra con Irán disparó los precios del combustible y los fertilizantes

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, un grave enlentecimiento del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz catapultó el precio del petróleo. La interrupción del transporte marítimo también paralizó en gran medida la exportación de fertilizantes nitrogenados fabricados en el golfo Pérsico y limitó el acceso a ingredientes clave para los fertilizantes. El precio de la urea, el fertilizante nitrogenado más comercializado, se disparó.

La soya no requiere fertilizantes nitrogenados, pero éstos son vitales para el maíz —y la mayoría de los productores de soya también cultivan maíz—. Aproximadamente la mitad del suministro mundial de urea proviene de Oriente Medio, y Qatar y Arabia Saudí son dos de los principales proveedores de fertilizantes para Estados Unidos, según la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas.

Estados Unidos e Irán acordaron una tregua de dos semanas la semana pasada, que incluyó la reapertura del estrecho de Ormuz, pero el tráfico marítimo se mantuvo lento debido a los desacuerdos sobre los ataques israelíes en el Líbano —y el precio de la urea sigue elevado—.

Muchos agricultores de la región centro-norte de Estados Unidos compraron sus fertilizantes con mucha antelación a la temporada de siembra de primavera. Sin embargo, los agricultores que no compraron a tiempo enfrentan precios elevados. Dave Walton, agricultor de maíz, soya y heno en Iowa y vicepresidente de la Asociación Estadounidense de la Soya, dijo en marzo que algunos de sus vecinos no tuvieron efectivo disponible el año pasado para comprar fertilizantes y tenían dificultades para presupuestarlos debido a los altos precios.

La guerra también provocó un aumento drástico en los precios de la gasolina y el diésel, lo que generó más dolores de cabeza para los agricultores. Los precios del petróleo bajaron tras el anuncio del alto al fuego, pero la guerra y el cierre del estrecho tendrán repercusiones duraderas para los agricultores, expuso Seth Goldstein, analista sénior de Morningstar, una empresa de análisis de inversiones. Las instalaciones en Oriente Medio que son cruciales para la exportación de productos químicos, petróleo y otras materias primas resultaron dañadas o destruidas durante la guerra, y la recuperación de las cadenas de suministro llevará tiempo, dijo. “Las instalaciones han sido atacadas, como las plantas de gas natural licuado”, añadió Goldstein. “También verás una grave escasez de productos químicos básicos, que son los insumos para los agroquímicos”.

“Usamos mucho diésel”, dijo Chris Gould, agricultor de maíz y soya en Maple Park, Illinois. “Es difícil predecir si saldré ganando o perdiendo con todo este asunto. Pero sospecho que saldré perdiendo”.

Preocupación por el futuro

Los problemas financieros de los agricultores se reflejan en algunos indicadores. Las quiebras agrícolas, aunque todavía relativamente bajas, continuaron en aumento en 2025, según la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas. En una encuesta a 400 agricultores realizada por investigadores del Centro Purdue para la Agricultura Comercial a finales de marzo, casi la mitad respondió que su operación agrícola se encuentra en peor situación financiera que hace un año.

Goldstein, el analista de Morningstar, dijo que los altos costos y los bajos ingresos de los agricultores contribuyeron al aumento de las quiebras entre 2024 y 2025. Si los costos aumentan más rápido que los precios de los cultivos en el futuro, agregó, eso “presionaría otra vez a los agricultores y probablemente provocaría más quiebras”.

Tras 43 años dedicados a la agricultura, Bartek manifestó que el olor a tierra fresca aún lo entusiasma para la siembra de primavera. No obstante, también ha oído hablar de suicidios de agricultores, bancarrotas y “ventas por jubilación”, donde los agricultores se ven obligados a subastar sus fincas debido a problemas financieros. Bartek compara a los agricultores con jugadores que entierran “millones de dólares en la tierra” con la esperanza de obtener ganancias.

A veces, Bartek duda de su propia decisión de dedicarse a la agricultura. También le preocupa su hijo, quien compró una granja hace unos años.

Bartek se pregunta: “¿Hice bien en ayudarlo a dedicarse a la agricultura?”.

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Kelety informó desde Phoenix.

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Esta historia es una colaboración entre Lee Enterprises y The Associated Press.