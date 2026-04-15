FMI aprueba nueva revisión de acuerdo con Argentina y desembolsa 1.000 millones dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el miércoles la segunda revisión del programa de facilidades extendidas firmado con Argentina hace un año y activó un desembolso de 1.000 millones de dólares.

“Partiendo de los impresionantes avances en materia de estabilidad, se llegó a un acuerdo sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, apoyando así un acceso al mercado oportuno y sostenible”, destacó el organismo en un comunicado.

Si bien resta la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, superar la revisión permite a Argentina recibir otros 1.000 millones de dólares del paquete de rescate por 20.000 millones firmado en abril de 2025, el enésimo que le ha concedido el organismo de crédito al país sudamericano en su historia.

El guiño del FMI llegó un día después de difundirse una inflación en marzo de 3,4%, la más alta en un año, que junto a la persistencia de desequilibrios macroeconómicos han puesto bajo cuestionamiento el éxito del plan de austeridad del presidente ultraliberal Javier Milei.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, el miércoles en X.

El organismo valoró “el impulso reformista” del mandatario, con la aprobación por parte del Congreso de una reforma laboral, la ratificación de acuerdos comerciales clave, como el de Mercosur-Unión Europea, y el desbloqueo de inversiones en el sector minero con la reforma de la ley de Glaciares, entre otras medidas.

También destacó que “Argentina continúa resistiendo bien los efectos de contagio derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los continuos avances en sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía”.

Como parte del acuerdo firmado hace un año, el FMI ya ha desembolsado unos 15.000 millones de dólares destinados a fortalecer reservas del Banco Central y garantizar la capacidad del país para pagar deudas con acreedores privados e institucionales. Argentina le debe sólo al propio organismo unos 40.000 millones de dólares de anteriores programas.