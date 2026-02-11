El dalái lama ha negado haberse reunido nunca con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein, tras ser nombrado decenas de veces en la última tanda de documentos publicados conocidos como los archivos de Epstein.

La oficina del líder espiritual del budismo tibetano emitió un comunicado el domingo en respuesta a “las publicaciones en las redes sociales que [intentaban] vincular a Su Santidad el dalái lama con Jeffrey Epstein”.

Hay más de 150 referencias al dalái lama en la biblioteca completa de Epstein, que incluye más de 3 millones de páginas nuevas añadidas por el Departamento de Justicia de EE. UU. a finales de enero.

En correspondencia de 2015, Epstein informó a sus asociados de sus planes de reunirse con Tenzin Gyatso, el decimocuarto dalái lama. Un correo electrónico a Epstein preguntaba si estaba “confirmada” una cena con el líder budista, a lo que Epstein se limitó a responder: “Hablamos mañana”.

open image in gallery El dalái lama emitió la declaración después de que los últimos archivos de Epstein revelaran correos electrónicos del pederasta que incluían el nombre del líder espiritual ( AP )

El dalái lama, que ahora tiene 90 años, no está acusado de ningún delito. En una nueva declaración, su oficina negó que se hubiera reunido alguna vez con Epstein.

“Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se ha reunido con Jeffrey Epstein ni ha autorizado ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie en su nombre”, añadieron.

El último tramo de correos electrónicos sugiere que Epstein estaba tratando de organizar una cena con el dalái lama, el famoso lingüista Noam Chomsky y Woody Allen en mayo de 2015.

Epstein escribió el 10 de mayo de 2015 que una “cena con el dalái lama, Woody Allen y Chomsky sería muy divertida”, y añadió: “Hagámoslo”.

open image in gallery Epstein murió en su celda de prisión en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. El Gobierno estadounidense se enfrenta a presiones para que haga públicos los documentos que tiene sobre su caso ( Departamento de Justicia de EE. UU. )

El inversor Joichi Ito, en respuesta, dio a entender que Epstein aún no se había reunido con el líder exiliado; luego, escribió: “Sí. El primer paso sería conocer a Tenzin”, y sugirió que un estudiante anónimo podía “[conseguirles] al dalái lama”.

Al día siguiente, Epstein envió un correo electrónico a un contacto guardado como Soon Yi Previn, la esposa de Allen, escribiendo: “Estoy trabajando en invitar al dalái lama a la cena”.

Cuatro días después, recibió un correo electrónico del científico Lawrence Krauss, preguntando: “¿Está fijada la cena con Woody y el dalái lama el 19 de mayo?”.

El dalái lama es la cabeza del budismo tibetano y vive en el exilio desde 1959, cuando huyó al norte de la India tras los disturbios por la ocupación china del Tíbet.

open image in gallery Al parecer, Epstein propuso una cita para cenar con el Dalái Lama en mayo de 2015 ( Departamento de Justicia de EE. UU. )

En 2011 renunció oficialmente a sus funciones políticas en favor del Gobierno tibetano en el exilio, pero sigue siendo el principal líder religioso de la comunidad tibetana y de la diáspora.

El 14º dalái lama también se vio envuelto en una polémica en 2023 tras pedir a un niño que le chupara la lengua en su templo de Dharamashala.

En unas imágenes ampliamente difundidas, se escucha al dalái lama pedir a un niño que le bese en la mejilla y luego en los labios, después de que el niño le preguntara si podía darle un abrazo. Acto seguido, el dalái lama presiona su frente contra la del niño antes de sacar la lengua y decir “y chúpame la lengua”. El video suscitó las críticas de activistas de derechos humanos.

Penpa Tsering, jefe del Gobierno tibetano en el exilio, defendió entonces al dalái lama, afirmando que sus acciones eran “inocentes” y solo demostraban su “carácter afectuoso”.

La oficina del dalái lama se disculpó “por el daño que sus palabras [hubieran] podido causar”, explicando que “Su Santidad [solía] bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras”, pero agregaron que el líder religioso “[lamentaba] el incidente”.

Traducción de Sara Pignatiello