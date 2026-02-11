Secretaria de Justicia de EEUU comparecerá ante el Congreso sobre manejo de archivos de Epstein

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, será interrogada el miércoles por los legisladores sobre el manejo, por parte de su departamento, de archivos relacionados con Jeffrey Epstein que han expuesto información privada sensible sobre las víctimas, a pesar de los esfuerzos de censura.

Bondi enfrenta una nueva ola de críticas derivadas de la saga política que ha acosado su mandato tras la publicación de millones de archivos adicionales sobre Epstein, cuya divulgación ha sido calificada por las víctimas como descuidada e incompleta.

Será la primera vez que la secretaria de Justicia comparezca ante el Congreso desde una tumultuosa audiencia realizada en octubre, en la que esquivó repetidamente preguntas y contrarrestó las críticas de los demócratas a sus acciones con sus propios ataques políticos.

Más allá del caso de Epstein, la comparecencia de Bondi también se produce un día después de que un jurado investigador federal declinara procesar a los demócratas electos investigados por el Departamento de Justicia tras producir un vídeo en el que instaban a los miembros del ejército a no seguir órdenes ilegales.

Se espera que los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes interroguen a Bondi sobre cómo el Departamento de Justicia decidió qué debía y qué no debía hacerse público en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso después de que el departamento anunciara abruptamente en julio que no se publicarían más archivos, a pesar de haber elevado las esperanzas de los influencers conservadores y teóricos de la conspiración.

Bondi ha luchado continuamente por superar la reacción negativa sobre su manejo de los archivos de Epstein desde que distribuyó carpetas a un grupo de influencers de redes sociales en la Casa Blanca en febrero de 2025. Las carpetas no incluían nuevas revelaciones sobre el magnate, lo que hizo que la base del presidente Donald Trump hiciera aún más llamados para que se publicaran los archivos.

La audiencia se produce días después de que algunos legisladores visitaran una oficina del Departamento de Justicia para revisar versiones sin censura de los archivos. Como parte de un acuerdo con el departamento, se permitió que los legisladores accedieran a más de tres millones de archivos publicados en una sala de lectura con cuatro computadoras y se les permitió tomar notas manuscritas.

Los demócratas han acusado al Departamento de Justicia de censurar información que debería haberse hecho pública, incluida aquella que podría llevar a investigar a los asociados de Epstein. Mientras tanto, las víctimas han criticado al departamento por ejercer una censura inconsistente o inexistente que permitió la divulgación inadvertida de fotos con desnudos y otra información privada sobre las víctimas.

El departamento ha defendido la más reciente divulgación de más de tres millones de páginas de documentos junto con más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. The Associated Press y otras organizaciones de medios siguen revisando millones de páginas de documentos, muchos de los cuales eran confidenciales.

Una revisión de registros por parte de la AP muestra que, si bien los investigadores recopilaron pruebas suficientes de que Epstein abusó sexualmente de menores de edad, encontraron pocas evidencias de que el bien conectado financiero liderara una red de tráfico sexual que sirviera a hombres poderosos. Videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni implicaban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025.

El caso relacionado con el video de los legisladores dirigido a los miembros del ejército podría proporcionar material adicional para que los demócratas ataquen a Bondi y cuestionen la manera en que el Departamento de Justicia utiliza su autoridad de investigación.

El video, en el que aparecen demócratas veteranos o con experiencia en la comunidad de inteligencia, enfureció al gobierno, y en particular, al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El Departamento de Justicia inició una investigación sobre el video, en el que los senadores demócratas Mark Kelly de Arizona y Elissa Slotkin de Michigan, junto con otros cuatro demócratas, instaban a los militares a seguir los protocolos militares establecidos y rechazar órdenes que, en su opinión, fueran ilegales.

El martes, un jurado investigador en Washington declinó emitir alguna acusación. Hasta el momento, se desconoce si los fiscales han buscado acusaciones contra los seis legisladores, o qué cargo o cargos intentaron presentar. Sin embargo, ello constituye el más reciente ejemplo de un jurado investigador que contradice al Departamento de Justicia en casos relacionados con críticos del gobierno de Trump.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.