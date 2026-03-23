Un audio procedente de la torre de control del aeropuerto LaGuardia de Nueva York reveló cómo un controlador intentó evitar la colisión que dejó dos muertos y obligó a cerrar uno de los aeropuertos más transitados del país.

El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando un vuelo de Air Canada Express procedente de Montreal, con 76 personas a bordo, impactó contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en una pista del aeropuerto, en Queens. Como consecuencia, murieron el piloto y el copiloto. El vehículo se encontraba en la pista mientras atendía otra emergencia.

En ese contexto, las grabaciones del control aéreo registran momentos de alta tensión, con operadores que intentaban evitar el impacto. El episodio se inscribe, además, como el primer gran accidente aéreo comercial ocurrido en Estados Unidos en 2026.

En el audio se escucha a un controlador que le grita al camión que se detenga, segundos antes del impacto.

Asimismo, otras comunicaciones reflejan la conmoción tras el impacto: una persona señaló que la escena no fue nada agradable, mientras otra admitió que se había “equivocado”.

open image in gallery La grabación revela los esfuerzos del controlador por detener el choque en el aeropuerto de Nueva York ( AFP/Getty )

El accidente se produjo en un contexto de fuerte presión sobre los aeropuertos de Estados Unidos, afectados por un cierre parcial del gobierno que provocó retrasos de varias horas en los controles de seguridad.

En ese marco, la financiación del Departamento de Seguridad Nacional caducó y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dejaron de percibir sus salarios hasta que el Congreso alcance un acuerdo.

Si bien los controladores aéreos no están directamente afectados por esta situación, en cierres anteriores muchos optaron por no presentarse a trabajar ante la falta de pago. Además, la dotación de controladores ha caído cerca de un 6 % en la última década.

Así se desarrolló el accidente del vuelo 8646 de Air Canada:

open image in gallery Un vuelo de Air Canada procedente de Montreal, con 76 personas a bordo, chocó contra un camión de bomberos en la pista de LaGuardia; dos murieron ( @SecDuffy/X )

Domingo, 22 de marzo

10:12 p. m.: El vuelo 8646 de Air Canada, operado por Jazz Aviation, despegó del aeropuerto Montreal-Pierre Elliott Trudeau con cerca de dos horas de retraso.

11:37 p. m.: La aeronave aterrizó en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

En los instantes previos a la colisión, el audio de la torre de control registró la secuencia de autorizaciones y advertencias. En primer lugar, un controlador dio permiso a un vehículo para cruzar parte de la pista. Poco después, al advertir el riesgo, intentó detenerlo.

En la transmisión se escucha a la torre autorizar el cruce del vehículo por la pista 4, en Delta, y posteriormente confirmar que el camión y su equipo ya estaban realizando la maniobra.

Sin embargo, segundos más tarde, la situación cambió: en el audio se oye a un controlador gritar de forma urgente para que el camión se detuviera.

open image in gallery Tras el accidente, los pasajeros fueron evacuados y 41 personas recibieron atención médica ( Getty )

11:40–11:45 p. m. (aprox.): El avión colisionó con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en la pista 4, a una velocidad estimada de entre 150 y 169 km/h, según datos de FlightRadar24.

Inmediatamente después del impacto, desde la torre de control se dirigieron a la tripulación para indicar que habían chocado con un vehículo y que debían mantener la posición, mientras las unidades de emergencia acudían al lugar.

A continuación, varias voces consultaron por radio si la pista 4 había sido cerrada, a lo que un controlador confirmó que todo el aeropuerto quedaba fuera de operación.

Asimismo, el audio refleja la conmoción del momento. “Eso no fue… no fue fácil de ver”, dijo una voz. Segundos después, otra persona respondió: “Sí, lo sé. Estuve aquí. Intenté comunicarme con ellos. Me detuve. Estábamos atendiendo otra emergencia hace un rato y cometí un error…”.

Finalmente, su interlocutor intentó contenerlo: “No, hiciste lo mejor que pudiste”.

open image in gallery El secretario de Transporte, Sean Duffy, se dirige a LaGuardia mientras se investiga si la dotación de control aéreo influyó en el accidente ( Getty )

Lunes, 23 de marzo

Medianoche (aprox.): Los pasajeros fueron evacuados del avión y 41 personas fueron trasladadas a hospitales, algunas con heridas de gravedad. En paralelo, el aeropuerto LaGuardia anunció en redes sociales su cierre “para facilitar la respuesta y permitir una investigación exhaustiva”.

3:00 a. m.: La policía de Nueva York informó el cierre de carreteras en los alrededores del aeropuerto.

3:30 a. m.: Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte llegaron al lugar del accidente.

4:48 a. m.: La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia, ofreció una conferencia de prensa y confirmó la muerte del piloto y el copiloto del vuelo de Air Canada.

5:00 a. m.: El aeropuerto LaGuardia comunicó que permanecería cerrado al menos hasta las 2:00 p. m. del lunes.

8:41 a. m.: El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció en X que se dirigía al aeropuerto. Además, indicó que su oficina está analizando si la plantilla de controladores aéreos influyó en el incidente.

Traducción de Leticia Zampedri