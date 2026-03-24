Rubio testifica en juicio de excongresista acusado de cabildeo a favor de Venezuela

El secretario de Estado Marco Rubio está testificando el martes sobre sus interacciones con el excongresista de Miami David Rivera hace casi una década, un amigo suyo que fue acusado de hacer cabildeo en secreto en nombre del gobierno de Venezuela.

Rivera y un asociado fueron acusados en 2022 de lavado de dinero y de no registrarse como agente extranjero después de que se les adjudicara un contrato de cabildeo por 50 millones de dólares del gobierno de Nicolás Maduro. Rivera niega haber cometido irregularidades.

Se acusa a Rivera y a su coacusado de intentar organizar reuniones para la entonces ministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez —ahora presidenta interina de Venezuela— en Dallas, Nueva York, Washington y Caracas, Venezuela, con funcionarios de la Casa Blanca, miembros del Congreso y el director ejecutivo de Exxon Mobil.

Rubio, al testificar en un abarrotado tribunal federal en Miami con seguridad reforzada, manifestó que él y Rivera se volvieron “muy cercanos” cuando ambos coincidieron durante seis años como miembros de la Legislatura de Florida a inicios de la década de 2000. Mantuvieron esa cercanía cuando fueron a Washington al mismo tiempo —Rubio elegido al Senado, Rivera a la Cámara de Representantes— y compartían amigos y reuniones familiares.

En julio de 2017, Rubio relató que recibió una llamada de Rivera diciendo que necesitaba verlo con urgencia para hablar sobre Venezuela. A la mañana siguiente, un domingo, Rivera viajó a Washington y, en una reunión en su casa, le dijo que estaba trabajando con Raúl Gorrín, un magnate de los medios en Venezuela que era el principal canal de comunicación para Rivera hacia el gobierno de Maduro, en un plan para persuadir a hacerse a un lado.

“Yo era escéptico”, declaró Rubio durante su testimonio, agregando que el gobierno de Maduro estaba lleno de “dobles agentes” que constantemente presentaban planes para traicionar a Maduro.

“Pero si había un 1% de probabilidad de que fuera real, y yo tenía un papel que desempeñar alertando a la Casa Blanca, estaba dispuesto a hacerlo”, añadió.

En cuestión de días, tomando prestados puntos de conversación proporcionados por Rivera, Rubio escribió y pronunció un discurso en el pleno del Senado indicando que Estados Unidos no tomaría represalias contra personas del gobierno venezolano que trabajaran para sacar a Maduro del poder.

“Él me aportó perspectiva sobre algunas de las frases clave que los integrantes del régimen habrían querido escuchar para saber que esto iba en serio”, declaró Rubio. “Sin venganza, sin represalias”.

El testimonio de Rubio es sumamente inusual. No desde que el secretario de Trabajo Raymond Donovan testificó en un juicio de la mafia en 1983 un miembro en funciones del gabinete del presidente había subido al estrado en un juicio penal. En la acusación formal contra Rivera, no hay indicios de que Rubio actuara de manera indebida como senador en ese momento.

Los fiscales sostienen que el propósito del contrato de cabildeo era persuadir a la primera administración de Trump de normalizar las relaciones con el gobierno de Maduro, un objetivo que parecía inútil durante la primera administración de Trump, pero que ahora está al alcance, aunque en términos desiguales, tras la salida de Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez.

Para encubrir sus actividades, afirmaron los fiscales, los coacusados y otros crearon un grupo de chat llamado MIA —por Miami— en el que usaban palabras clave en español para Rubio, Rodríguez y para referirse a millones de dólares.

“Este caso trata de dos cosas: codicia y traición”, expresó el fiscal Roger Cruz en su alegato inicial el lunes. “La evidencia mostrará que por 50 millones de dólares estos dos acusados hicieron un pacto para cabildear en secreto a favor de Nicolás Maduro”, así como de Rodríguez.

Rivera, de 60 años, responde que su firma unipersonal, Interamerican Consulting, fue contratada por una subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana —no por la empresa en sí— y, por lo tanto, no necesitaba registrarse como agente extranjero.

Su contrato de tres meses, según su abogado, se centró exclusivamente en atraer de nuevo a Exxon a Venezuela, un trabajo comercial que por lo general está exento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

Separadas y totalmente distintas de ese trabajo de consultoría fueron sus gestiones con la oposición venezolana para allanar el camino hacia la salida de Maduro, sostuvo la defensa de Rivera.

“La teoría del gobierno es absolutamente disparatada”, afirmó el abogado defensor Ed Shohat durante su alegato inicial el lunes, al describir a Rivera como un “luchador por la libertad” y un “ardiente opositor del comunismo dondequiera que asome su fea cabeza”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.