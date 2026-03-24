Rusia lanza casi 400 drones a Ucrania entre indicios de que ha iniciado su ofensiva de primavera

Un importante ataque ruso con drones y misiles contra zonas civiles de Ucrania mató a cuatro personas y dejó al menos 27 heridos, informaron funcionarios el martes, mientras el ejército de Moscú intensificaba sus esfuerzos para abrirse paso a través de las defensas ucranianas en la línea del frente, en lo que podría ser el inicio de una esperada ofensiva terrestre de primavera.

Rusia disparó casi 400 drones de largo alcance contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana, en su mayor ataque en semanas. La embestida continuó hasta la mañana del martes, cuando decenas de drones apuntaron a la capital, Kiev, a plena luz del día.

Rusia también lanzó 23 misiles de crucero y siete misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, alcanzando al menos 10 ubicaciones en todo el país, según la fuerza aérea.

Los civiles ucranianos han soportado bombardeos implacables desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala de su vecino hace más de cuatro años. Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev durante el último año no han traído alivio, ya que Rusia rechazó la oferta de Ucrania de un alto el fuego, y en las últimas semanas la guerra en Irán ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania.

En la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas) que serpentea por las zonas orientales y meridionales de Ucrania, los defensores, faltos de efectivos, se han estado preparando para una nueva ofensiva del ejército ruso, más numeroso, a medida que mejora el clima.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, señaló que en los últimos días las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias áreas estratégicas.

“Se produjeron combates feroces a lo largo de toda la línea de contacto”, afirmó Syrskyi el lunes en la aplicación de mensajería Telegram. Rusia lanzó 619 ataques en cuatro días, añadió.

“Los ocupantes están intentando acercar nuevas unidades y se están preparando para continuar los ataques”, dijo Syrskyi. Señaló que Ucrania había desplegado refuerzos para contrarrestar las embestidas.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, indicó que el reporte de Syrskyi respaldaba su evaluación de que la ofensiva rusa de primavera-verano ya está en marcha.

Rusia ha intensificado sus ataques desde el 17 de marzo y ha trasladado equipo pesado y más tropas a la línea del frente, señaló la organización a última hora del lunes.

Cada año, con la llegada del buen tiempo, Rusia ha acelerado su agotadora guerra de desgaste. Sin embargo, no ha logrado capturar ciudades y solo ha obtenido avances progresivos en zonas rurales. Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania. Eso incluye la península de Crimea, que Rusia tomó en 2014.

Ucrania ha desarrollado tecnología avanzada de drones para compensar su escasez de infantería.

En medio del conflicto en Oriente Medio, Kiev está ofreciendo a socios de Estados Unidos y del Golfo las defensas antidrones de Ucrania, probadas en combate, con la esperanza de intercambiar ese conocimiento por los escasos misiles de defensa aérea Patriot que necesita para repeler los bombardeos rusos.

Ucrania también ha utilizado sus drones de largo alcance producidos en el país para atacar zonas de Rusia que respaldan el esfuerzo bélico de Moscú. Las defensas aéreas rusas interceptaron 55 drones ucranianos durante la noche sobre regiones rusas, la Crimea anexionada y el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa ruso el martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.